"Mi enfermedad está empeorando": Justin Bieber sufre parálisis facial producto de un extraño síndrome

10 jun. 2022 - 18:45 hrs.

El cantante canadiense Justin Bieber, de 28 años, reveló que se encuentra atravesando una parálisis facial, derivada por el Síndrome de Ramsay Hunt, y que por esto canceló fechas de su gira de conciertos llamada Justice World Tour, con la que vendrá a Chile el próximo 7 de septiembre de 2022.

Durante esta tarde, en su cuenta de Instagram subió un video de tres minutos, explicando que por esta complicación el lado de derecho de su rostro se encuentra casi inmovilizado.

Todo sobre Justin Bieber

"Mi enfermedad está empeorando"

Mirando de frente a la cámara, mostrando cómo le está afectando la enfermedad, Bieber comenzó diciendo que "hola a todos, Justin aquí, quería actualizarlos sobre lo que ha estado sucediendo".

"Obviamente, como probablemente puedas ver con mi cara. Tengo este síndrome llamado Síndrome de Ramsay Hunt, y por este virus que ataca los nervios de mi oído y mis nervios faciales, ha causado que mi cara tenga parálisis", sumó.

Agregó que "para aquellos que están frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, obviamente, físicamente, no soy capaz de hacerlo. Esto es bastante serio como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir mi velocidad".

"No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Me rompe el corazón que tendré que posponer estos próximos shows. A toda mi gente los quiero mucho", lamentó.

Justin Bieber terminó su video señalando que por ahora tomará un descanso de días indefinidos, anhelando el pronto regreso a los escenarios para realizar "aquello para lo que nací".

Revisa el video

Todo sobre Famosos