Hermana de Meghan Markle la acusa de "negligencia" por no mostrar interés hacia su padre que sufrió un derrame cerebral

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, sufrió un derrame cerebral, a pocos días del jubileo de platino de la reina Isabel. El suegro del príncipe Harry tenía planeado asistir a los actos en el Reino Unido y reunirse con la monarca británica.

Según una nota publicada por el Daily Mail, el exdirector de fotografía se está recuperando, ya se encuentra fuera de peligro y, como consecuencia del accidente cerebrovascular que sufrió, perdió el habla.

La duquesa de Sussex mantiene desde hace mucho tiempo una tensa relación con su papá y su hermana Samantha. Thomas, de 77 años, no pudo asistir a la boda de su hija en 2018 porque se recuperaba de una cirugía cardíaca.

El padre de Meghan Markle se encuentra recuperándose en un hospital de la frontera en Chula Vista, California, donde llegó luego de ser trasladado desde Tijuana, en México, donde se encontraba cuando sufrió el derrame cerebral, según informó Page Six.

El ataque que padeció el padre de la duquesa parece complicar más la situación entre la familia. Samantha acusó a su hermana de no prestar atención a su padre enfermo.

“Ha pasado por mucho”, dijo Samantha, de 57 años, sobre su progenitor, según recoge la publicación norteamericana.

“Dos infartos, una pandemia y ahora un derrame cerebral. Ninguno de nosotros ha tenido noticias de Meghan, eso es negligencia”, añadió acusándola.

Samantha aseguró que Thomas "no tiene mucho tiempo", por lo que si Meghan, no se acercaba ahora, tendría que vivir con esa culpa el resto de su vida.

Los señalamientos contra la esposa del príncipe Harry ocurren luego de que visitara el lugar del tiroteo en la escuela de Texas en Uvalde, a título “personal, como madre”, para apoyar a la comunidad en su momento de “dolor inimaginable”.

Why doesn’t she take a trip in a “personal capacity as a daughter” to see her father who has just suffered a major stroke and is lying in hospital?

After all, he’s just down the road. https://t.co/hId4MnSueJ