"No lo podía creer": La generosa ayuda que Daniela Aránguiz y JC Rodríguez brindaron a periodista con cáncer

25 may. 2022 - 14:00 hrs.

Un noble gesto fue el que tuvo la exchica "Mekano", Daniela Aránguiz, con María José Parra, periodista de Chilevisión que se encuentra diagnosticada con cáncer de mama.

Fue el 22 de noviembre de 2021 cuando la profesional, que ha hecho una carrera produciendo varios programas, se enteró de la enfermedad tras una visita al médico.

"Me hice los exámenes sola y cuando lo tenía ultra confirmado, me senté con mi mamá y mi hijo y les dije cuál era mi situación. La primera reacción de mi hijo fue decirme 'mamita, no se preocupe. Yo estudio el próximo año, este año preocupémonos de usted' (...) Fue la primera vez que lloré en este proceso", reconoció a LUN.

El gesto de Daniela Aránguiz

En diciembre, justo un mes después del diagnóstico, le hicieron una mastectomía, la cual fue pagada de forma íntegra por Daniela Aránguiz, con quien trabajó hace años en un programa de CHV.

"Ella se averiguó con un amigo cuánto era el monto y un día me dijo: 'Te dejé un regalo en tu cuenta'. Cuando lo vi no lo podía creer, me emocioné, lloré, y ella me decía que 'no es para que llores, es para que estés tranquila, porque no quiero que te preocupes de la plata, quiero que te preocupes de mejorarte'", recordó.

Daniela, en la misma conversación, agregó que "la quise ayudar porque se le venía pesado. Es súper trabajadora, inteligente, mamá sola y después venían otras 10 cuentas más, entonces mi idea fue querer que, por lo menos, la primera no la sintiera y tuviera fuerza para juntar para las demás".

Ayuda de todos

Quien también ayudó a María José Parra fue Julio César Rodríguez, quien le pagó una cirugía de catéter y además la primera quimioterapia.

Su modus operandi fue similar al que empleó Daniela. Se contactó con un amigo de Parra y luego le depositó el dinero a su cuenta, avisándole por WhatsApp sobre el noble gesto que tuvo.

Como él, han sido varios periodistas que le han brindado ayuda económica, aunque la mujer enfatiza en que más allá del dinero, lo importante es que todos le han dado "amor". "Yo recibo mucho amor, y es ese amor el que me va a sanar", cerró.

