"Hago con mi cara lo que yo quiera": La hija de Daddy Yankee estalla en contra de sus críticos por inyectarse bótox

La hija menor de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala González, no para de trabajar para mejorar su apariencia física y, sin ningún tipo de complejos, enfrentó a quienes la han señalado por someterse a procedimientos estéticos.

La joven, de 26 años, cuenta con una legión de seguidores en Instagram, quienes le siguen los pasos y la han convertido en toda una influencer en las redes sociales, mostrando tutoriales y cambiando de look constantemente.

Hace poco más de dos años, la hija menor del reguetonero logró una transformación al reducir su peso en más de 40 kilos y ahora está enfocada en mejorar esos detalles que no son de su agrado.

Hija de Daddy Yankee estalla contra sus “haters”

A través de sus historias de Instagram, Jesaaelys compartió cómo fue el proceso al que se sometió para desvanecer con inyecciones de bótox algunas arrugas que comenzaban a aparecer en su rostro.

Sin embargo, esto no habría sido del agrado de sus fans, quienes la consideran muy joven para hacerse ese tipo de arreglos. La ola de comentarios negativos fue de tal magnitud que no pudo contenerse y respondió a las críticas sobre su apariencia.

"Dejen de estar diciendo que soy muy joven para eso. Si ustedes supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te inyectes bótox, mejor", dijo.

"Obviamente, no te vas a inyectar con 16 ni con 18. Yo tengo 26 años, no soy una nena. Me salen líneas y hay líneas que no me gustan como se ven con maquillaje", añadió.

La joven fue muy clara y aseguró: “Tienen que dejar que las personas hagan lo que les dé la gana y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando. Hago lo que yo quiera con mi cuerpo y mi cara, eso es problema mío”.

Así se ve la hija de Daddy Yankee al natural

Luego del ataque que recibió de sus seguidores, la hija del intérprete de “Gasolina” sorprendió aún más al mostrar su rostro completamente sin maquillaje.

En el video que compartió se puede ver una transición de su aspecto natural a uno con un maquillaje bastante elaborado como los que suele compartir en sus tutoriales de belleza.

El clip, que ya alcanza los 300 comentarios, muestra una sorprendente transformación. En la primera parte la joven apareció con una apariencia bastante desaliñada y luego con su melena cobriza suelta y con sus ojos maquillados de azul intenso y pestañas extralargas, mientras que en los labios optó por un tono nude.

Sus fans la compararon con la princesa Ariel de “La Sirenita” y Jessica Rabbit.

