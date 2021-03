Beauty Vlogger e Influencer, a eso se dedica la hija de Daddy Yankee, una de los exponentes más representativos del reguetón.

Jesaaelys Ayala González es el nombre de la joven, de 20 años de edad, que se dio a conocer por las plataformas digitales luego que sufriera un drástico cambio físico, tras bajar unos 50 kilos y cambiar por completo su imagen.

"Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era", declaró en una oportunidad Jesaaelys, según medios locales.

De acuerdo al testimonio de la joven, a los 14 años de edad, pasaba por un mal momento, no se sentía bien física ni mentalmente, razón por la cual se "refugió" en la comida, llegando a pesar unos 100 kilos.

Posteriormente, con la autoestima y la salud recuperada, la influencer salió al ruedo y comenzó a construir su fama por las redes sociales, donde es seguida por cientos y cientos de personas, quienes a diario siguen sus recomendaciones de belleza y de cómo llevar una vida saludable.

"No me aburro nunca"

Jesaaelys se ha tomado tan en serio el tema de llevar una vida y alimentación saludable que, además de postear tutoriales de maquillaje, también publica los ejercicios que la han ayudado a bajar de peso y mantenerse.

Recientemente posteó un video en el que muestra una de las tantas demandantes rutinas que tiene para estar en forma.

"Nosotros hacemos de 3 a 4 rondas por cada ejercicio. Hoy estuvo fuego. La verdad es que no me aburro nunca con rutinas tan dinámicas", aseguró.

Pero no solo una buena alimentación y los ejercicios la llevaron a bajar de peso. Jesaaelys reveló en varios videos de su canal de YouTube que se sometió a un bypass gástrico, el cual fue de gran ayuda para verse mejor.

"Te amo con todo mi corazón"

El amor que siente la vloguera por su padre es indiscutible. De hecho, en varias oportunidades lo ha dado a entender por su cuenta de Instagram.

Entre los tantos post que le ha dedicado se encuentra uno en el que escribió: "A mi papito lindo que amo con todo mi corazón. El orgullo que siento al verte en ese escenario es un feeling que no se puede describir, el pecho se me quiere explotar de la felicidad".

Continuó: "De niña me acuerdo todos los sacrificios que hiciste (...) ¿Cuántas son ya? 12 funciones en un mes. O sea, ¡un museo histórico espectacularmente desarrollado! HANDS DOWN al creador de un género musical completamente marginado y quién lo llevó a ser reconocido a nivel mundial".

Finalmente, bromeó con lo joven que se sigue viendo el cantante boricua con el pasar de los años: "¿Sigue viéndose más joven que yo, cómo hacemos?".

