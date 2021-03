Cuando de cantantes guapos se trata, no cabe la menor duda que Chayanne es uno de los que encabeza la lista. Y es que el puertorriqueño, a sus 52 años de edad, se mantiene como el vino, muy bien conservado y a medida que pasan los años luce mejor.

Esta encantadora forma de ser del boricua también la ha heredado su hijo mayor Lorenzo Figueroa, de 23 años de edad, quien enciende las redes sociales con su figura atlética.

Al igual que su hermana Isadora, Lorenzo no es muy activo por las plataformas digitales, pero cuando aparece hace suspirar a más de una.

El hijo del intérprete de "Salomé" no solo tiene un rostro atractivo, una mezcla entre los genes de su padre Elmer y su madre, la venezolana Marilisa Maronesse; sino que también luce un cuerpo muy trabajado, ya que es amante del fitness y los deportes, muy especialmente del básquet. Sin olvidar el golf que, de igual forma, es uno de sus preferidos.

"Mi momento favorito"

El joven, quien ha vivido la pandemia por el coronavirus con su familia, destacó en su último post que, aunque no fue un buen año, el hecho de haberse graduado de la universidad, como economista, es un logro del que se siente muy orgulloso.

"Yo se que el 2020 fue un año difícil para todos, pero este fue mi momento favorito de ese año", posteó Lorenzo junto a una fotografía junto a sus padres.

Su hermana Isidora acompañó a su hermano en este sentimiento al expresar: "Mi persona favorita se está graduando hoy".

Aunque Lorenzo no ha manifestado algún acercamiento con la música, no se puede negar que heredó todo el carisma de su padre.

Recordemos, además, que en el año 2016 se vio involucrado en una situación bastante controversial, luego que revelarán por las redes sociales unas supuesta fotos íntimas de su persona.

Para ese entonces, el joven manifestó: "No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo, o a ellos”.

Y concluyó, según TV y Novela: "Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando".

