Después de mantener por un buen tiempo bajo perfil, Isadora Figueroa, hija del cantante puertorriqueño Chayanne, se ha hecho más presente en las redes sociales.

La joven, de 20 años de edad, no solo ha demostrado que es muy parecida físcamente a su padre sino también que ha heredado su talento y pasión por la música, dotes que ha dejado al descubierto por las redes.

Primero, subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le ve tocando el piano y cantando el afamado tema "Let it be" de The Beatles. Y, posteriormente, publicó otro video frente al instrumento interpretando "No hay nadie más", del colombiano Sebastián Yatra.

Pero no solo la música parece hacerle guiñó a Isadora, pues el modelaje también; pasión que heredó de su madre, la venezolana Marilisa Maronesse, quien en el año 1988 participó en el concurso "Miss Venezuela". De hecho, allí fue que conoció a Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne.

Sus amores

Además de su pasión por la música, la prima de Lele Pons, es amante de las mascotas. Muestra de ellos es su perrita "Nara", una mini goldendoodle que se ha convertido en su "bebecita" desde el pasado mes de febrero.

"Bienvenida a casa bebe", posteó Isadora el 20 de febrero, en una cuenta de Instagram que le abrió a la perrita y en la que sube fotos y videos de su día a día con ella.

"Nara" no es la única que le roba el corazón a la hija de Chayanne, pues su novio Jared Elstein, también encabeza la lista de los amores de su vida.

El amor que se tiene esta pareja es incondicional, tanto que se mantuvieron bajo perfil hasta diciembre de 2020 cuando el jugador de fútbol americano salió acompañado de Isadora.

Más recientemente, la joven posteó una imagen en blanco y negro donde se les ve a ambos compartiendo una malteada.

"Mi batido trajo a este chico al patio. Consíguelo.T enía que hacerlo. #9", escribió la hija de Chayanne, quien compartió la escena mientras ambos se encontraban en lo que parecía un café y juntos tomaban un batido con crema.

¿Qué hay de su roomie?

Tras cumplir sus 20 años, Isadora decidió independizarse e irse a vivir nada, más y nada menos, que con su prima Lele Pons.

"We are gonna be roommates Isadora Figueroa (Seremos compañeras de cuarto)", escribió la cantante en la gráfica que compartió con sus fans y que la menor de los Figueroa replicó en sus redes sociales con una respuesta llena de humor.

"Uh oh... What am I getting myself into (En qué me estoy metiendo)", escribió Isa.

