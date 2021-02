La hija de Chayanne ya tiene 20 años y como muchas jóvenes desea iniciar su independencia para dejar el hogar de sus padres. Y el día más esperado llegó para Isadora Figueroa: mudarse con su amiga y además famosa prima Lele Pons, para llenarse de aventuras en su nueva etapa de chica mayor.

Aunque la reconocida influencer venezolana-estadounidense Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, es cuatro años mayor que la menor de la familia Figueroa, el lazo sanguíneo las ha convertido en las mejores confidentes y amigas, lo que las llevó a vivir el sueño de toda chica moderna.

Y a través de una publicación en sus historias de Instagram, la youtuber compartió con sus fans la buena noticia: Seremos “roommies”. Con una foto del pasado en la que se ven hermosas posando y luciendo felices, fue la postal perfecta para contar la buena nueva.

“We are gonna be roommates @isadorafigueroa” (Seremos compañeras de cuarto), escribió la cantante en la gráfica que compartió con sus fans y que Isadora replicó en sus redes sociales con un respuesta llena de humor.

Con el carisma que heredó de su guapo padre, la consentida de Chayanne escribió: “Uh oh... What am I getting myself into”, seguido de un emojin de risa (en qué me estoy metiendo).

Ya creció la hija menor de Chayanne

Pese a que Lorenzo Valentino, de 23 años, es el primogénito del hogar que formó Chayanne junto a su esposa Marilisa Maronesse, es la menor de la familia quien decide dar el gran paso que otorga la juventud, la independencia.

En el 2019 la joven obtuvo su título en la secundaria y tras una pausa llegó la pandemia, tiempo en el que mostró que en sus genes hay el mismo talento que el cantante ha mostrado en cuatro décadas de trayectoria artística.

Tocando piano junto a una afinada voz, Isadora demostró que puede incursionar en el mundo del espectáculo y alcanzar el éxito. Y especulando un poco, existe la posibilidad que la meta de la heredera de Chayanne sea mudarse para compartir las actividades artísticas de Lele Pons.

Por lo pronto, la hermosa joven conocerá el desafío de velar por su independencia y lo que ello impone, como compartir los gastos que trae administrar un hogar y un mismo espacio con quien considera a su hermana de vida, la que Dios le regaló, tal como lo han expresado en sus publicaciones de Instagram.

Lele Pons es sobrina de Marilisa Maronesse y a través de las redes demuestran que es un integrante más de la familia Figueroa, celebrando los mejores momentos reunidos y con la mejor sonrisa.

