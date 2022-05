"Llámenme Soa Niss": Denise Rosenthal comparte imágenes inéditas de su boda con Camilo Zicavo

12 may. 2022 - 09:30 hrs.

A mediados de marzo, la cantante nacional Denise Rosenthal se casó con Camilo Zicavo, el vocalista de la banda "Moral Distraída".

Tras el enlace, la también actriz decidió alejarse de las redes sociales por razones de "salud y autocuidado". Pero ahora, tras su regreso a las plataformas digitales, Rosenthal compartió una serie de imágenes inéditas de su matrimonio.

"Llámenme Soa Niss"

"Me casé y fue un hermoso sueño. Llámenme Soa Niss… No, mentira, hahaha, no es necesario", parte en un tono de broma la publicación en Instagram de la intérprete de "Cambio de piel".

"Gracias por respetar nuestros tiempos, espacio e intimidad. Sé que muchos querían saber un poquito más de este ritual de amorcito. Soy eternamente agradecida", complementó.

En el post, se pueden ver tres fotografías: dos de las cuales son de la protagonista de "Amango" vestida de novia, y otra junto a su ahora esposo en la decoración del lugar donde se celebró el matrimonio.

El matrimonio de Denise

Según trascendió, la pareja de artistas se casó durante la tarde del sábado 19 de marzo en la comuna de Pirque en una ceremonia íntima, de la cual casi no hay registros en redes sociales.

Otro de los detalles que se supo de la boda es que la fiesta se realizó en el Hotel La Calma de Rita, propiedad de Cristián Rosenthal, padre de Denise.

Hasta esta publicación de la artista, solo se habían "filtrado" algunas imágenes de la ceremonia.

