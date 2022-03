"Todo va a estar bien, eres una campeona": El emotivo mensaje de Cristián de la Fuente a su hija Laura tras ser baleada

El actor Cristián de la Fuente, utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a su hija, Laura, quien fue baleada en sus piernas durante un asalto el pasado jueves 10 de marzo.

El hecho se produjo cuando Cristián y la joven de 17 años iban en un vehículo, en el sector de La Dehesa, y unos delincuentes intentaron robar el auto armados con pistolas.

La menor resultó herida con un proyectil en sus piernas y fue sometida a una intervención quirúrgica. Actualmente, se está recuperando de sus lesiones.

"Sin ustedes esto no sería posible"

En una foto en que está abrazando a su hija, Cristian escribió: "Al final todo siempre va a estar bien... y si no está todo bien aún, es porque aún no es el final... así de simple. No hay otra opción".

El actor agregó un motivacional mensaje para su hija: "Todo va a estar bien, eres una campeona, así que vamos que se puede carajo!".

De la Fuente también aprovechó de agradecer a todas las personas que rezaron y enviaron energías positivas para la recuperación de su hija.

"Gracias infinitas a todos por sus mensajes, oraciones y buena energía. Sin Dios y sin ustedes esto no sería posible", concluyó.

Los detalles del asalto

Hace unos días, Cristián relató cómo fue el asalto. En su testimonio, comentó que estaba esperando en una fila para entrar a un condominio, con el objetivo de dejar en su casa a una amiga del colegio de Laura.

Mientras conversaban dentro del auto, los delincuentes se le acercaron y le pegaron al vidrio de él. En un comienzo, pensó que un amigo le estaba haciendo una broma, ya que ese mismo día era su cumpleaños.

No obstante, al momento de darse cuenta de que intentaban asaltarlo, agarró su auto y se fue contra la acera, escapando de los malhechores.

En ese momento, uno de los asaltantes disparó su revólver en varias ocasiones, hiriendo a Laura en sus piernas. Cristián confesó que mientras iba al centro de salud, lo que reflexionaba era que "hubiera preferido que la bala me llegara a mí".

