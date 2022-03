"Me va a dar algo": Maly Jorquiera comparte preocupante situación que vivió su hijo en el colegio

Una divertida y -al mismo tiempo- preocupante anécdota fue la que compartió en su cuenta de Instagram la actriz y comediante Maly Jorquiera, que involucra directamente a su hijo junto a Sergio Freire, Lucas.

Jorquiera, en su Instagram, desde hace un buen tiempo abrió una dinámica en la que sube las conversaciones que tiene con su hijo o que lo involucran directamente.

El susto de Maly

A través de esta metodología, Maly subió una publicación en donde aparece un diálogo, que aparentemente tuvo con la profesora del jardín de Lucas, quien le informa que el pequeño se cayó y se lastimó en su cara.

"Hola. ¿Qué pasó?", le preguntó Jorquiera a la docente, quien la calmó diciéndole que "tranquila, hola, mira, Lucas tuvo una pequeña caída, se raspó un poquito la frente".

La actriz le preguntó a la profesora: "¿Por qué? ¿Qué le pasó?", recibiendo como respuesta que "según lo que él comenta, estaba practicando su salto mortal y no le resultó". A lo anterior, Maly colocó emojis simbolizando su reacción, los cuales fueron una cara sonrojada, una mujer con la mano en su frente y una cara con la lengua afuera.

En la descripción, Maly ahondó en lo sucedido, señalando: "Cabro de miechica. Mire que a la universidad va a ir, parece que directo a estudiar con el Payaso Pastelito".

"Yo así, no voy a llegar a viejita con este cabro, a mí me va a dar algo. Buen día tesoros vivos. Es de esperar que hoy no me llamen, porque trato de tirar fuego por la boca, no sé", agregó la comediante, recibiendo cientos de mensajes de madres que empatizaron con la situación.

Revisa el posteo

Todo sobre Famosos chilenos