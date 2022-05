Lili Reinhart acusa de "tóxica" a Kim Kardashian luego de que admitiera rigurosa dieta para la MET Gala

05 may. 2022 - 15:00 hrs.

Esta semana se llevó a cabo uno de los eventos más importantes dentro de mundo del espectáculo internacional, la MET Gala, un extravagante desfile a beneficio que reúne a todo tipo de celebridades.

La edición 2022 no estuvo exenta de polémicas sobre los atuendos que escogieron los famosos. Esta vez, Kim Kardashian se convirtió en el blanco de las críticas luego de que apareciera en la alfombra roja usando un traje original de la icónica Marilyn Monroe.

La socialité lució su figura enfundada en el impresionante traje ceñido, adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano. Pese a que muchos aplaudieron su look, otros se enfocaron en sus declaraciones, ya que admitió haber hecho una estricta dieta para lograr ponerse la histórica prenda.

"Me lo probé y no me quedó bien. Entonces dije: 'Dame tres semanas'. Tuve que perder más de 7 kilos para hoy", dijo, según reseñó la revista Vogue.

La crítica de Lili Reinhart

Una de las que se pronunció al respecto fue la actriz Lili Reinhart, conocida por interpretar a Betty Copper en la serie "Riverdale". A través de redes sociales, la joven estrella se descargó contra la actitud de la influencer.

"Por lo general no soy una persona enfadada, pero lo juro por Dios, la toxicidad de esta industria a veces me afecta y tengo que hacer estos pequeños Insta Stories para despotricar y liberar mi ira", comenzó explicando Reinhart mediante Instagram Stories.

En la misma línea, pidió a sus seguidores que "dejen de apoyar a estas estúpidas y dañinas celebrities cuya imagen gira por completo en torno a su cuerpo. Está mal. Está mal a 100 putos niveles", expresó en su mensaje.

"Caminar por la alfombra roja y hacer una entrevista en la que dices lo hambrienta que estás porque no has comido carbohidratos en el último mes... ¿Para encajar en un maldito vestido?", cuestionó.

Asimismo, agregó que "admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien de la MET Gala. Cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras. La ignorancia es repugnante y de otro mundo".

Kim Kardashian, por su parte, no ha respondido a las críticas, sin embargo, publicó una storie en su perfil de Instagram con el texto: "Se educable. Se abierto. No siempre tienes razón".

