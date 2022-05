Anuel AA y Karol G atacados por sus fans: Abuchean al reguetonero y a la colombiana le lanzan cerveza en el rostro

03 may. 2022 - 20:00 hrs.

Anuel AA y Karol G la tienen difícil con sus fanáticos, quienes no dejan de relacionarlos. Pese a que los cantantes ya no están juntos, el público no se resigna a verlos a cada uno por su lado.

Siempre que surge una oportunidad los seguidores de ambos les desempolvan los recuerdos. Anuel AA ya tiene una nueva relación con Yailín La más viral; sin embargo, la reguetonera dominicana se lleva el pedazo más agrio del pastel, pues todos le reprochan que esté con ella.

Todo sobre Karol G

Todo sobre Anuel AA

Le gritan "bebecita" a Anuel AA en Las Vegas

Siempre que los fans tienen oportunidad sacan a relucir momentos de Anuel y Karol G. El reguetonero parece dejarlo pasar, aunque en otras ocasiones pierde el control y expresa su descontento.

Así fue cuando Anuel AA le lanzó un hielo a un DJ que puso la canción "Mamiii" de su ex, en una discoteca en la que él estaba bailando con su nueva novia Yailín.

Ahora durante un concierto en Las Vegas, el público lo abucheó cuando se escuchó de fondo una canción de Yailín mientras le gritaban a todo pulmón “bebecita”, palabra con la que frecuentemente Anuel AA se refería a Karol G durante su relación.

A Karol G la reciben con cerveza

Aunque la reguetonera colombiana Karol G recibe frecuentemente mensajes y acciones de apoyo, pues en medio de la ruptura con el cantante ella quedó mejor parada, durante la visita al barrio Provenza en Medellín hubo un incidente que no se traduce precisamente en muestras de cariño.

En medio de una muchedumbre una mujer se acercó a la "Bichota" y le lanzó cerveza en la cara. Aunque la seguridad de la reguetonera trató de impedirlo, no lo lograron.

Karol G terminó con el rostro empapado y un poco desconcertada, pues no sabía lo que ocurría. Aunque se desconoce la identidad de la chica que lo hizo, los fanáticos por un lado comenzaron a bromear diciendo que se trata de una fan de Yailín y otros se quejaron por la falta de seguridad.

Todo sobre Famosos