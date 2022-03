Anuel AA ataca a DJ que puso música de Karol G mientras bailaba con su nueva novia: Se enojó y le lanzó un hielo

Al reguetonero Anuel AA no le resulta indiferente su exnovia Karol G. Aunque en sus declaraciones siempre diga lo contrario, sus acciones lo delatan. El boricua protagonizó un nuevo episodio cuando en una discoteca le lanzó un hielo a un DJ por poner la canción "Mamiii" de la colombiana.

Anuel AA estaba acompañado de su nueva novia, Yailín "La Más Viral", con quien sostiene una relación muy pública y comentada desde que terminó con “La Bichota”.

Todo sobre Anuel AA

DJ pone música de Karol G y Anuel AA se molesta

En un video que se filtró en redes sociales, se ve al cantante llegar al local nocturno acompañado de su novia. Luego en otra parte de la grabación, se escucha la canción "Mamiii" de Karol G y el reguetonero reacciona lanzando algo en una dirección contraria a la que está.

Tras la difusión de las imágenes, el programa de espectáculos "El Gordo y La Flaca" de Univisión contactó al DJ Tony Rosario, y este confirmó que realmente fue un hielo lo que lanzó Anuel AA.

“Sí me tiró con el hielo. Cuando me tiraron con el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional”, contó Rosario.

El hielo le pegó al DJ en la frente, pero este aseguró que no sintió nada y lo que más percibió en el momento fue el agua cuando le salpicó. La música de Karol G comenzó a sonar en la discoteca porque el mismo público la pidió, algo a lo que no se pudo negar.

“Yo toqué primero como 15 canciones de él, puse la canción de Yailín y pues la gente me estaba pidiendo 'Mamiii', y el público es el que manda. Yo tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, bueno, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención”, dijo.

Todo sobre Famosos