Coco Legrand revela que hace dos años se enteró que tenía una hija: "Nunca supe"

30 abr. 2022 - 11:00 hrs.

El humorista nacional Alejandro González, más conocido como Coco Legrand, reveló que hace dos años se enteró de que tenía una hija, lo que calificó como un "regalo divino".

En conversación con un programa de Canal 13, el comediante dio a conocer este hecho de su vida personal y cómo fue que reaccionó cuando una mujer se le acercó para decirle que era su hija.

"Hola, soy hija tuya"

"Tuve algunos amores cuando era más cabro, lo supe después. Pero, fue maravilloso, fue otro regalo divino", dijo.

El humorista sostuvo que esto sucedió hace cerca de dos años.

"Una vez me encuentro con ella, se me acerca y me dice: 'Hola, soy hija tuya'" y ante ello se ofreció a hacerse un examen de ADN, el cual arrojó 99% de compatibilidad. Posteriormente, recibió un mensaje de su hija, en el cual agradecía el buen trato recibido de Legrand.

"Hola, no quería dejar que pase el tiempo sin decirte lo mucho que te agradezco, la forma en que te tomaste todo este tema. Me imagino lo difícil que ha sido para ti y para mí también, pero me deja ver lo linda persona que eres. Gracias", se señaló.

"Yo nunca supe"

La primera reacción, según el humorista, fue creer en la palabra de la joven. Sin embargo, reconoce que nunca supo de su existencia hasta aquel momento.

“Cuando uno es humanizado, eso queda. Yo nunca supe que ella era mi hija, nadie me lo dijo, pero en el minuto que ella me lo dijo yo reaccioné inmediatamente creyendo” relató.

Desde entonces, "todo funcionó mágicamente. Todos mis hijos están muy allegados a ella y ella también muy allegada a sus hermanos. Se integraron súper rápido".

