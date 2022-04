Estuvo más de tres meses en recuperación: Esta fue la seria lesión que afectó a Coco Legrand

18 abr. 2022 - 11:00 hrs.

Más de tres meses le tomó al comediante Coco Legrand (74) recuperarse del grave accidente que sufrió en octubre de 2021 mientras conducía su motocicleta por una de las autopistas de Santiago. Durante este tiempo debió pasar en cama y en recuperación con especialistas para volver a tener la movilidad y masa muscular que perdió en este momento de reposo.

"Para poder caminar tuve que hacer kinesiología por lo menos dos veces a la semana para poder reactivar toda la musculatura. He tenido excelentes resultados y hoy camino sin problemas", contó el humorista a LUN.

Pero solo porque puede caminar sin muletas no significa que se haya fortalecido por completo, su terapia física continúa con ejercicios para mejorar su movilidad. Esto, en parte, lo ha logrado, gracias a largas caminatas.

"Antes del accidente, por norma, cada día caminaba 6 o 7 kilómetros, pero voy poco a poco. Ya he logrado caminar 45 minutos. Fueron 18 cuadras", explicó Legrand al diario nacional.

El accidente

El 2 de octubre de 2021, Coco Legrand paseaba con su grupo de amigos motoqueros "harleystas" chocó con una barrera de contención en la bajada de La Pirámide.

La caída le causó una grave fractura en los huesos de la tibia y el peroné de su pierna izquierda, y una lesión similar en su muñeca. El humorista debió ser inmediatamente operado, para comenzar con su larga recuperación.

Debido al alcance que tuvo el accidente, Legrand decidió en esa época que no volvería a subirse a su motocicleta.

"No sé si voy a cumplir, pero creo que ya basta. En 6 años más voy a tener 80 y si es que llego hay que disfrutarlos con mi familia, con los nietos. A mis cuatro hijos no les he dicho nada, pero cuando se los cuente oficialmente van a estar todos aplaudiendo", agregó el Coco en una entrevista con LUN en octubre del año pasado.

Todo sobre Salud

Todo sobre Famosos chilenos