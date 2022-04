Siamesas onfalópagos: Este es el caso de Lupita y Carmen, las hermanas que no pueden ser separadas

En 2020 el Canal TLC transmitió el especial "Siameses: Inseparable", en el que documentaron las historias de una serie de hermanos siameses, entre las que se encontraba el caso de Carmen y Lupita Andrade, dos hermanas mexicanas unidas a la altura del ombligo.

Este par de hermanas nacieron en junio del año 2000 en Veracruz, México. A los pocos meses de gestación, su madre supo que tendría gemelas siamesas. Al momento de su nacimiento, se informó a su madre que no vivirían más de tres días.

Es que esta es la regla general para la mayoría de los siameses, que suelen vivir poco tiempo o incluso puede que nazcan muertos. Pero en el caso de Lupita y Carmen, superaron con creces las expectativas de los médicos. Ahora, con más de 20 años, están estudiando medicina veterinaria en una Universidad Comunitaria en Estados Unidos y ambas tienen un exitoso canal de YouTube.

A los 6 años se fueron a vivir con su familia a Connecticut, para poder recibir los tratamientos médicos necesarios. Es que ambas tienen una serie de condiciones, que actualmente tienen controladas, pero que en sus primeros años de vida.

Desde los 6 meses hasta que cumplieron 17 años debieron tomar terapia física para incluso coordinar sus movimientos. Ya que ambas hermanas tienen torsos diferentes, pero comparten cuerpo de las caderas para abajo. De hecho, cada una controla una pierna, por lo que en un comienzo, todo fue un desafío.

Carmen y Lupita son del tipo de siamesas conocido como onfalópagos, por el tipo de unión que tienen. Las hermanas tienen, cada una, sus propios brazos, corazón y pulmones, pero comparten parte del sistema circulatorio e hígado, lo que hace muy riesgoso intentar una cirugía de separación.

