¡Puro amor! Diputada Maite Orsini se fue a Buenos Aires a ver el estreno de obra teatral de Gonzalo Valenzuela

29 abr. 2022 - 10:00 hrs.

La diputada Maite Orsini (RD) aprovechó de viajar el miércoles 27 de abril, durante su semana distrital, a Buenos Aires, Argentina, para ver el estreno de la obra teatral "Closer" que protagoniza su novio, el actor Gonzalo Valenzuela.

Hasta la calle Corrientes de la mencionada ciudad, la que congrega la escena teatral más destacada de Argentina, llegó Orsini, para ver la obra en donde Valenzuela comparte roles con Sofía Gala, Carolina Peleritti y Juan Gil Navarro.

"Me ha hablado muy bien de ella"

La primera función tuvo gran convocatoria de la prensa local, y también de otros actores. El chileno Benjamín Vicuña fue uno de los que asistió al debut de su amigo Valenzuela.

Si bien no Orsini no habló con los medios, quien sí lo hizo fue el productor de la obra, Ariel Diwan, que en declaraciones a LUN señaló que Gonzalo "me ha hablado muy bien de ella".

Asimismo, se deshizo en elogios para el actor. "Acá es muy querido él, también me parece muy buen actor. Es un drama, pero la gente se rio mucho en el estreno. Gonzalo estaba muy gracioso a pesar que el texto no lo es. Él está muy bien y mira que yo soy bastante critico", advirtió.

Los ensayos se prolongaron por dos meses, aunque Valenzuela se unió recién después del primer mes y, pese a ello, logró aprenderse los textos completos.

"Lo que hizo Gonzalo fue traer frescura al elenco y no la vi mucho en actores. Él es muy normal. Te diría que Gonzalo es un 10, porque le puso cariño, entusiasmo, compromiso y buena onda", cerró Diwan.

