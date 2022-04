Abandonó el Mucho Gusto: El enojo de José Antonio Neme por "traición" de Michelle Adam

28 abr. 2022 - 15:00 hrs.

Un divertido momento ocurrió durante la mañana de este jueves 28 de abril en "Mucho Gusto", luego que José Antonio Neme se "ofendiera" por una actitud que tuvo la meteórologa Michelle Adam durante esta semana.

Resulta que Neme, quien también es conductor radial, le señaló a Michelle que durante su programa no la quiso llamar para consultarle sobre el estado meteorológico, para no agobiarla más con trabajo, pues creía que con el canal ya era suficiente, considerando las copiosas lluvias que cayeron sobre la capital el pasado martes.

No obstante, Adam reveló que ese día sí contestó llamados de otras radios, en concreto, del programa que conduce el periodista Julio Cesar Rodríguez.

El "enojo" de Neme

Tras oír lo anterior de la boca de la misma Michelle, la primera reacción de Neme fue detener el programa y retirarse por unos momentos del estudio.

"Ah no, para. Gracias, yo me retiro, termina este programa (...) yo me voy", señaló José Antonio, mientras que Karla Constant lo acompañó y decía: "¿Podemos llamar a Gianfranco (Marcone)?", exmeteorólogo de Mega.

José Antonio Neme enviándole el audio a Julio César Rodríguez

Minutos después, José Antonio se reincorporó al estudio y le envió un mensaje directamente a Julio César Rodríguez via WhatsApp. "Me acaba de contar mi meteoróloga, a quien yo quiero mucho, que ayer la llamaste de la radio. Yo no la pude llamar de mi programa de radio porque estaba ocupada hablando contigo", bromeó.

"Si tú vas a utilizar, a usar, a pedir colaboración a Michelle Adam, mínimo que nos invites a todos un copetito. Somos matinales amigos. Te queremos Julio César. Con respeto", finalizó diciendo en el audio, que sacó risas entre todos los que estaban en el set.

