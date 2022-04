"Mi ansiedad fue mayor": Ingrid Parra se realizó cirugía estética a 5 meses de convertirse en madre

28 abr. 2022 - 09:05 hrs.

La humorista y actriz Ingrid "Peka" Parra, hace 5 meses se convirtió en madre por primera vez, y se encontraba ansiosa por recuperar la figura que tenía antes de embarazarse.

A LUN comentó que previo a los 9 meses del embarazo de su hija Ema, pesaba 51 kilos, y durante todo el proceso llegó a los 69 kilos. Si bien naturalmente logró bajar a los 58, en esa cifra se estancó y reconoció que "mi ansiedad fue mayor y me hice una lipo".

"Apenas dejé la lactancia me operé y me sacaron 800 centímetros cúbicos de grasa, equivalente a 8 mamaderas de Emma. Estaba con 58 kilos y tuve que bajar a 53 para llegar a pabellón (...) llegué a los 51 tras la lipo", reveló.

La operación versus entrenar

Hasta antes del embarazo, Ingrid Parra tenía un estricto plan de entrenamiento, el cual la tenía en forma y hasta, con su abdomen marcado.

¿Por qué prefirió operarse en vez de entrenar de manera ardua nuevamente? Ante esa consulta, Parra contestó que se le hizo muy difícil bajar de peso, sumado a problemas que tuvo con la maternidad.

"Me costó mucho que la Ema tomara pechuga, no me salía leche y me frustraba constantemente. Tuve que poner relleno desde el comienzo, me ayudaron tres matronas que iban a mi casa, me enseñaron técnicas para poner bien la pechuga para que saliera más leche y no hubo caso. Eso me provocó más ansiedad, lo que hizo me comiera cosas dulces. Necesitaba ayuda", sentenció.

Por estos días, Ingrid se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde aún se encuentra utilizando la faja que le recomendó el médico para acostumbrar a su cuerpo a su nueva figura.

Eso sí, como está de vacaciones, no ha sido tan estricta con su plan de alimentación. "Me he salido, he comido tostadas con mantequilla, pero poquito. Eso cuesta horrores dejarlo", cerró.

