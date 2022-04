El hermoso regalo que recibió Kel Calderón de su padre tras conseguir histórico logro profesional

26 abr. 2022 - 14:00 hrs.

La influencer chilena Kel Calderón se convirtió en tendencia durante este fin de semana, ya que logró firmar un acuerdo con una marca internacional de cepillos de pelo, para crear un artículo que tendrá su propio diseño.

Calderón se convirtió en la primera celebridad a nivel mundial en lograr cocrear un cepillo con esta marca, por lo que las felicitaciones no se hicieron esperar en las redes sociales y también, en su círculo más íntimo.

Las felicitaciones hacia Kel Calderón

Uno de los que no quiso quedar ajeno a las muestras de cariño fue su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, quien tuvo un noble gesto con su hija.

El profesional, quien no pudo asistir a la fiesta en donde Kel reveló su gran logro profesional, decidió enviarle a su casa un gran arreglo de flores.

A sus redes sociales, la influencer subió un video del regalo de su padre, junto a un conmovedor mensaje explicando la ausencia de Hernán en la celebración.

"A mi papá no lo dejé ir al evento porque no quiero que se vaya a agarrar ninguna enfermedad de ningún tipo, pero me mandó estas flores hermosas", escribió la hija de Raquel Argandoña, mostrando las rosas rojas que le llegaron hasta su casa.

Quien también felicitó a Kel fue su novio, Toto Torrealba, quien subió una galería de imágenes a su cuenta de Instagram donde se le ve de lo más feliz con ella.

"Te lo mereces, trabajas 24/7 sin parar y esto es fruto de eso, constancia, determinación, dedicación, y lo más importante... cariño, le pones mucho amor a lo que haces y eso me llena de orgullo, hoy vine a trabajar con el pecho inflado, tengo una mujer de oro, te amo", le escribió, manifestando todo su amor por la treintañera.

