José Antonio Neme cuenta por qué no revela quién es su pareja: "Es algo muy preciado para mí"

19 abr. 2022 - 18:00 hrs.

En total misterio ha preferido mantener su vida amorosa el conductor del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, quien solo ha revelado que actualmente está en una relación de hace varios meses.

A su cuenta de Instagram ha subido algunos registros en donde aparecer su galán, pero siempre cuidando de no revelar su identidad.

En una conversación con el medio TiempoX, el periodista reveló las razones por las cuales ha preferido mantener en el anonimato esta relación.

La vida romántica de José Antonio Neme

Tras ser consultado sobre las razones por las cuales prefiere no hablar de los temas del corazón, el periodista cree que su vida privada "no es relevante" para el público.

"En general no me siento muy cómodo exponiendo mi relación, ni agradeciéndole al amor a través de internet (...) no me siento identificado con ese tipo de expresiones", aseveró.

Añadió que, "hablar de la experiencia amorosa... es algo muy preciado para mí, entonces mi forma de protegerlo, es no hablarlo públicamente".

"Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y compromiso, es precisamente no entrar en detalles, no corresponde, desde mi experiencia", cerró sobre el tema.

"Me tiene muy feliz

En "Mucho Gusto", durante el lunes 14 de febrero de este 2022, Diana Bolocco lo molestó y le recordó las innumerables ocasiones en que él señalaba que no era una persona que creía en el amor.

"(José Antonio) tiene un doble discurso del amor, que lo reniega, que no cree y la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? A puertas cerradas disfruta del amor a concho", señaló Bolocco, quien también aprovechó de elogiar el físico de la pareja de Neme: "qué buen six pack (abdomen) tiene".

José Antonio respondió: "le mando un saludo a él que lo quiero mucho. Me tiene muy feliz, se lo digo todos los días y que tomamos una decisión importante".

Hace unos meses, en una conversación con la actriz Teresita Reyes, el periodista explicó que no daría nunca a conocer la identidad de su novio, ya que "no es chileno y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer".

