Pailita aconseja a fans disfrutar el tiempo con su familia: "No saben lo difícil y triste que es tenerlos lejos"

En repetidas ocasiones, los fanáticos de Pailita han escuchado de parte de su ídolo varios consejos y mensajes positivos, que los ha hecho reflexionar sobre la vida.

Pailita usa tanto su cuenta de Instagram como el escenario para entregar palabras de aliento a sus fans, a quienes incluso les ha recomendado no consumir drogas ni estupefacientes.

"Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, andar probando la marihuana, el tusi. Yo se los digo aquí de antemano, esa hueá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman droga", le dijo el artista a sus seguidores en un show que hizo en Coronel.

Agregó que "si algún amiguito les ofrece, no le acepten. Incluso aconséjenlo que eso no le hace bien. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso".

El nuevo consejo de Pailita

Durante la noche de este lunes 18 de abril, el cantante subió una historia a su cuenta de Instagram en donde aparece sentado en una silla, con su cara tapada por el sombrero tipo jockey que estaba utilizando.

Sobre ella escribió, "aprovechen y disfruten cada momento en su vida que tengan con su familia... no saben lo difícil y triste que es tenerlos lejos".

"Los voy a extrañar", terminó apuntando en la storie, a solo días de comenzar una gira por Chile que lo tendrá presentándose en varias localidades del país.

