"No saben cuántas mamitas están sufriendo": Pailita le pide a sus fans que eviten el consumo de drogas

06 abr. 2022 - 22:00 hrs.

El popular cantante chileno Pailita, quien colabora con Marcianeke en la canción "Dímelo Má", se volvió tendencia en redes sociales por un mensaje contra las drogas, dedicado directamente a sus seguidores.

En una de sus últimas presentaciones, el joven de apenas 21 años le habló a sus fanáticos que estaban disfrutando de su música, llamándoles a que eviten el consumo de estupefacientes y así evitar los problemas a nivel familiar que las adicciones generan.

El mensaje de Pailita

Pailita, cuyo nombre real es Carlos Rain, entre canciones le pidió a sus seguidores que escucharan su mensaje antes de seguir con el show. "Aprovechando que hay hartos niños aquí", indicó de entrada.

"Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, andar probando la marihuana, el tusi. Yo se los digo aquí de antemano, esa hueá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman droga", les recomendó a sus fans.

Agregó que "si algún amiguito les ofrece, no le acepten. Incluso aconséjenlo que eso no le hace bien. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso".

"Por favor cuiden a su familia y cuiden a su mamita y a su papito, estudien y hagan deporte (...) Mis niñitos lindos, los quiero mucho", concluyó el cantante, logrando la ovación del público que lo fue a ver y grabó su intervención, que ha sido ampliamente difundida en TikTok.

Revisa el mensaje de Pailita

