"Qué ordinariez": Pamela Díaz queda descolocada tras "trolleo" de su hija Trinidad Neira sobre su próximo tatuaje

09 abr. 2022 - 16:50 hrs.

Pamela Díaz ha sabido aprovechar su cuenta de Instagram no solo para subir contenido relacionado con su trabajo, sino también con sus hijos. De esta forma, ha dejado en evidencia la confianza que mantienen y, también, el sentido del humor que comparten.

En uno de sus post más recientes, la animadora mostró a sus seguidores una broma que le hizo su hija mayor, Trinidad Neira, quien realizó una inesperada propuesta que descolocó a su madre.

Todo sobre Pamela Díaz

"Pamela chu"

El momento parte con la joven aconsejando a Pamela sobre lo que comparte en la red social.

"Deberías haber subido la segunda primero", se escucha decir a "Trini" en el video que fue publicado mediante el formato stories.

Acto seguido, la también hija del exfutbolista Manuel Neira enseñó frente a la cámara un accesorio de su equipo favorito, Colo Colo. "¿Viste mi collar del Colo?", preguntó.

"Qué ordinariez", contestó "La Fiera", antes de que su primogénita la sorprendiera con un "me lo voy a tatuar". La reacción de Pamela fue surgir que mejor "te tatúas mi nombre si tanto me amas".

En vez de seguir su juego, Trinidad optó por "trollear" a su madre, asegurando que el diseño se lo realizaría en "el pot...", con el nombre de "Pamela chu", dejando completamente desconcertada a la panelista de TV.

"¿Por qué tus pechugas son tan duras?"

Pascuala, la hija menor de la ex de Jean Philippe Cretton, no se quedó atrás y también protagonizó un divertido momento mientras ambas regaloneaban en casa.

Fue en esta instancia que la pequeña le hizo una curiosa e inocente pregunta a Díaz. "¿Por qué tus pechugas son tan duras?", cuestionó la menor.

Pamela Díaz intentó lanzar una excusa rápidamente, ya que la niña no sabe que su madre está operada: "No son operadas, son naturales...".

"Ahora Pascuala me pregunta esto... Ella no sabe que me operé", escribió la modelo sobre el video, donde aparece sin poder disimular la risa.

Revisa las imágenes

Todo sobre Famosos chilenos