"Me ha ayudado muchísimo": El regalo de Máximo Bolocco a Laura de la Fuente durante su recuperación

Laura de la Fuente ha estado volviendo de a poco a sus actividades habituales luego de haber sufrido una violenta encerrona -donde resultó herida a bala-, mientras viajaba con su padre, Cristián de la Fuente.

Debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometida tras el incidente, la menor no puede caminar y ha tenido que trasladarse utilizando silla de ruedas y muletas. Ahora, eso sí, se encuentra enfocada en su recuperación.

En este contexto, la adolescente ha revelado la importancia que ha tenido Máximo Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco, durante este proceso.

"Siempre me está subiendo el ánimo"

En conversación con LUN, la joven se refirió en primer lugar a su actual estado de salud, revelando que "estoy mucho mejor, he tenido avances y me he visto más positiva. Estoy con ganas de seguir mejorando y volver a caminar".

En este sentido, señaló que debe visitar al kinesiólogo tres veces por semana para realizar sus terapias, las cuales están enfocadas en sus pies, para recuperar el movimiento.

Además, comentó cómo es su amistad con el hijo de la exMiss Universo: "Él me ha ayudado muchísimo. Es demasiado buen amigo", expresó.

En la misma línea, contó el tierno gesto que tuvo el joven durante las últimas semanas. "Me regaló un mono gigante que me encanta. Siempre me está subiendo el ánimo", expuso.

Finalmente, entregó detalles sobre la relación que mantienen: "Hemos estado juntos en momentos difíciles, nos hemos apoyado mucho. Sacamos lo mejor del momento y nos reímos".

