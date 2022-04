"Hay días que uno solo quiere llorar": La profunda reflexión de Cecilia Bolocco sobre enfermedad de su hijo Máximo

El 16 de noviembre de 2018, Máximo Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco y del expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, fue operado de un tumor cerebral.

Ese difícil momento familiar provocó que Cecilia tomara la decisión de crear la fundación oncológica, Cáncer Acceso Red Esperanza (Care).

Con la Fundación Care, la empresaria busca instalar un centro de diagnóstico y tratamiento del cáncer en la comuna de San Miguel, con la tecnología de protonterapia, la cual sería única en el país.

"Hay días que uno solo quiere llorar"

A través de un live en su cuenta de Instagram, Cecilia Bolocco relató cómo fue la enfermedad de Máximo y realizó una profunda reflexión respecto a cómo enfrentó el proceso.

"Nos habíamos ido con máximo a Miami a hacer un tratamiento. Le empezaron a hacer un tratamiento que no era el que requería y cuando me enteré, casi me morí", señaló la otrora Miss Universo.

"Uno cuando de mejor ánimo tiene que andar, es cuando anda mal, porque eso genera que uno pueda enfrentarse de mejor manera al problema, porque cuando uno se echa a morir, estás sonada", reflexionó respecto a la enfermedad.

Bolocco también sinceró que cuando se vive este tipo de procesos "hay días que uno, sí, solo quiere llorar. Yo me encerré una vez en el baño a llorar mucho, mucho".

"Otra vez que me fui a la terraza, a un rincón, en un balcón y también porque uno tiene que desahogarse, porque tampoco uno se va a quedar con la angustia, la pena y el dolor adentro, hay que botarlo", añadió.

"Siempre hay un motivo para sonreír"

Sobre el proceso de su hijo Máximo, Cecilia reflexionó que "también hay que invitar a quien sufre a que lo haga y yo invitaba a Máximo. Terminábamos riéndonos porque siempre hay un motivo para sonreír, de partida, el hecho de que estábamos juntos y que nos amábamos tanto".

Finalmente, "cuando uno está sufriendo mucho, conoce a quiénes están a tu lado y quiénes quieren tu bien. Eso lo ves cuando estás en el suelo, no cuando estás en la gloria", concluyó Bolocco.

