"Estaría cumpliendo cadena perpetua": La potente reflexión de Lisandra Silva por agresión de Will Smith a Chris Rock

La empresaria y modelo cubana, Lisandra Silva, realizó una potente reflexión sobre el golpe que le dio Will Smith al comediante Chris Rock, tras realizar un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del ganador del Oscar.

La influencer utilizó sus historias de Instagram para opinar sobre el hecho que marcó la ceremonia de los Premios Oscar 2022 y profundizó en su experiencia personal frente a las personas que la insultan.

Todo sobre Lisandra Silva

"Estaría cumpliendo cadena perpetua"

Silva comenzó expresando que le gustaría vivir en un mundo donde el diálogo, la cordialidad y la empatía le ganaran a la violencia.

"Lo más fácil es golpear al que te ofende o reaccionar agresivamente, es instinto animal", añadió, para luego acotar que "lo difícil es controlar las emociones y responder a una ofensa con inteligencia".

En varias ocasiones, Lisandra Silva ha mostrado los comentarios negativos e insultos que recibe a través de su cuenta de Instagram, tanto hacia ella como a su hijo Noah.

"Si yo golpeara a cada persona que me insulta a diario, que insulta mi hijo o a mi familia, estaría cumpliendo cadena perpetua. Lo que digan otras personas sobre ti, dice más de esa persona que de ti mismo. La mayor parte de las veces habla de la ignorancia", sinceró.

Sobre su experiencia, Silva profundizó que "he sido víctima de agresiones y bullying verbal y físico. No solo hacia mí, sino hacia mi hijo y mi familia, pero no ando golpeando a esas personas, porque son ignorantes, trato de crear conciencia desde el diálogo".

"Rock hizo un pésimo chiste, pero Smith tuvo una pésima reacción"

Sobre el golpe que Smith le propinó a rock en los Oscar, la modelo indicó que "Chris Rock hizo un pésimo chiste, pero Will Smith tuvo una pésima reacción".

Además, comentó que si Smith hubiese conversado, podría haber hecho ver a Rock que el chiste fue pésimo, y podría haber generado conciencia sobre el bullying y la violencia verbal.

Lisandra se encuentra en la última etapa de su segundo embarazo y se encuentra "súper hormonal", según reveló. Para ella, ver los Oscar era un gran panorama, pero con la golpiza "sudé y me puse tan nerviosa, no lo podía creer".

Tras dar su opinión sobre los hechos, contó que "recibí cientos de insultos. Mucho, pero mucho peores que los que recibió Jada en los Oscar, sin saber cuál es mi estado de salud físico o emocional, sin las personas saber lo que pasé o está pasando en mi embarazo".

Revisa las historias

Todo sobre Famosos chilenos