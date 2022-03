Mayte Rodríguez responde a usuaria que insinuó una operación estética tras su embarazo

La actriz chilena Mayte Rodríguez enterneció las redes sociales al publicar una nueva fotografía junto a su hijo Galo, recibiendo decenas de elogios de sus seguidores por cómo luce luego de su embarazo.

El primer hijo de la actriz nació el pasado 10 de enero y es fruto de su relación con el empresario gastronómico, Camilo Figueroa.

"¿Cómo lo haces para quedar así?"

Varios de los seguidores elogiaron cómo luce Rodríguez a dos meses de haber dado a luz, y una seguidora consultó: "¿Cómo lo haces para quedar así después del embarazo? Regia, ídola".

Ante la pregunta, otra seguidora escribió que "el padrastro es cirujano plástico", haciendo alusión a que Mayte podría haber sido operada por Roy Sothers, el marido de su madre Carolina Arregui.

Sin embargo, Rodríguez no se quedó callada y dejó claro que no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica tras haber dado a luz a su hijo Galo.

"¡Sí! -es cirujano- Y todavía no me ha hecho nada... es difícil recuperarse, los pantalones aprietan la pancita que me queda", respondió la actriz.

"Pero @babymedchile me ha ayudado con ejercicios hipopresivos y de a poco recuperando. Lo más doloroso es la recuperación… pero se puede!!!", añadió Rodríguez.

Como en "El Rey León"

La publicación en cuestión, corresponde a una fotografía que publicó Rodríguez junto a su hijo Galo, al más puro estilo de la película "El Rey León", haciendo alusión, a la reconocida escena en que Rafiki presenta a Simba.

"Simba (emojis de rayo y león) Galo", escribió la actriz en la publicación.

"Gracias por tanto amor"

Como ya es costumbre, cada vez que Mayte Rodríguez sube una fotografía junto a su primogénito, se llena de elogios y buenos deseos de parte de sus seguidores.

"Pequeñito precioso", "bendiciones para ti y tu hermoso bebé", "hermosa y hermosito, bendiciones", "pero qué felicidad transmites", "qué grande está Mayte, bendiciones siempre"; fueron algunos de los comentarios.

Debido a que son cientos los comentarios que recibe, la actriz no puede responderlos uno a uno, por lo que a modo general escribió: "Gracias por tanto amor".

