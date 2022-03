"Tiene 10 cazuelas menos": José Antonio Neme impacta con estilo similar a Marcianeke en "Mucho Gusto"

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, impactó a los televidentes y a sus compañeros de equipo al escoger un estilo similar al del cantante Marcianeke para conducir el matinal de este viernes.

Neme llegó con un pantalón y polera negra junto a una camisa de franela roja, look que fue acompañado por una cadena, un jockey Jordan color rojo y zapatillas rojas con negro.

"Tiene 10 cazuelas menos”

La conductora del matinal, Diana Bolocco, y el periodista Roberto Saa comentaron el parecido entre Neme y Marcianeke.

“Claro que -Marcianeke- tiene 10 cazuelas menos”, indicó Saa.

“Tiene unas cazuelas menos y tiene una habilidad especial, ¿has cachado ese paso que hace? No lo puedo ni replicar”, agregó Diana.

"A mí me encanta Marcianeke"

Cuando comenzó el matinal, José Antonio Neme reconoció que "a mí me encanta Marcianeke".

Sobre el estilo del cantante de "Dímelo Má", Neme también indicó que de "Marcianeke me gusta su look, me gustan sus gorros, sus zapatillas".

Luego, Neme y Bolocco intentaron realizar el reconocido paso del cantante.

“El es súper delgadito”, dijo Neme, ante la agilidad del cantante para realizar los saltos.

“Pero no tiene que ver con la delgadez, tiene que ver con la habilidad, con la agilidad”, señaló Diana, mientras ambos imitaban el característico paso.

