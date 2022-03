La hija menor de Angelina Jolie sorprende en una salida sin su madre: Cada día se parece más a su hermana Shiloh

En un parpadeo ya son adolescentes. Los hijos crecen muy rápido y los de las celebridades no son la excepción. La hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, creció ante los ojos del público que sigue las carreras de sus padres.

La joven ya no es una niña pequeña, ahora es una adolescente de 13 años que sale de paseo con sus amigas a tomar café.

En las imágenes captadas de Vivienne Jolie-Pitt se notó claramente el parecido que tiene la chica con su hermana Shiloh, quien recientemente acompañó a su madre a actividades benéficas en Camboya.

En la salida casual con sus amigas, la hija menor de Angelina lucía muy relajada. Su atuendo era bastante fresco, pero esto no le restaba ni una pizca de belleza.

Vivienne salió sola, sin su famosa madre, algo que no ocurre con mucha frecuencia, porque la actriz y productora siempre procura acompañar a sus hijos más pequeños.

La reunión de la adolescente con sus amigas ocurrió en un local llamado Coffee Bean en Los Ángeles. Estaba vestida con una polera vintage, pantalón de buzo color gris. Su cabello lucía natural y recogido en la parte de atrás.

Vivienne nació el 12 de julio del año 2008. No vino sola al mundo, ya que tiene un hermano gemelo Knox Leon Jolie-Pitt. Junto a Maddox, 20; Pax, 18; Zahara,17, y Shiloh, 15, integran la descendencia de los Jolie-Pitt.

Andy Vermaut shares:Vivienne Jolie-Pitt, 13, Rocks A T-Shirt & Sweats Out For Coffee With Friend — Photos: Brad and Angelina's daughter is all grown up, as the adorable teen went to a… https://t.co/olnkGSe3qX Thank you. #AndyVermautLovesHollywood #ThankYouForTheEntertainment pic.twitter.com/7iddHDPYbS