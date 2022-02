¡Qué amor! Estos son los actores de "Café con Aroma de Mujer" que son novios en la vida real

“Café con aroma de Mujer” cautiva a millones de personas en el mundo. Netflix sigue triunfando con sus producciones y en la historia que protagonizan William Levy y Laura Londoño hay dos personajes que siendo hermanos en esta ficción, en la vida real son dueños de una hermosa relación de amor.

El libreto del escritor Fernando Gaitán dio vida al nuevo remake de 1994, que reunió a consagradas estrellas de la actuación colombiana. En los espectaculares paisajes del eje cafetalero neogranadino, Bogotá y New York se grabó esta telenovela que sigue brindando muchas sorpresas al público.

Coincidir en un mismo proyecto no afectó en nada sus vidas y así lo dejó ver esta pareja al llevar a la perfección sus papeles.

Más de 8 años llevan juntos estos actores de “Café con Aroma de mujer”

Los hermanos Iván y Paula Vallejos en “Café con Aroma de Mujer” son interpretados por los actores Diego Cadavid y Laura Archbold, quienes fuera del set de grabación conforman una pareja de enamorados que desde hace 8 años viven un gran amor.

Los hijos del fallecido Octavio Vallejo y Julia de Vallejos en la telenovela sorprenden a los fans, tras conocerse que tienen una relación sentimental consolidada en la vida real.

Desde sus cuentas de Instagram, ambos proclaman su amor con románticas publicaciones que reflejan que su noviazgo es ya parte importante de sus vidas, menciona el diario La Vanguardia.

El 8 de diciembre de 2021, Laura reiteró su declaratoria de amor al hombre que conquistó su corazón. Con motivo del cumpleaños de Diego, le escribió unas emotivas líneas que enterneció a muchos.

“Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, de risas, juegos y espectáculos. Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar”, fue parte de la dedicatoria que dejó junto a una recopilación de fotografías en la que se ven disfrutando entre muchas sonrisas.

Laura además de actriz es una exreina de belleza que se coronó como Señorita San Andrés, en representación de su ciudad natal en el 2012. Esa participación catapultó su carrera de modelaje y la llevó al mundo de la actuación.

La joven de 32 años, cautiva a sus fans con su escultural belleza y desde sus redes muestra su pasión por el modelaje y las últimas tendencias de la moda. Con su amor por la naturaleza, protagoniza espectaculares fotografías.

Una actor de alma consagrada

Mientras que Diego Cadavid es un actor más maduro y a sus 43 años posee una trayectoria reconocida en su país. En el pasado estuvo casado y después de cuatro años de matrimonio puso fin a esa unión.

En el 2019, desnudó su alma cuando a través de un post de Instagram, reveló que padecía depresión y ansiedad desde muy joven. Relató lo importante que es autoayudarse para combatir esa enfermedad que ataca silenciosamente.

Pero al lado de Laura, consiguió a una pareja que lo hace feliz para centrarse en su carrera y en una vida llena de gratitud y lecciones llenas de aprendizaje diario.

Su talento por la actuación lo comparte con su pasión por la música y la batería, instrumento que le permite ser parte de la banda “The Mills”.

Por los momentos no hay planes de boda, ni de expandir la familia con hijos. Y tal como lo señala Cadavid ese es un tema en el que existen diferencias, pues él no quiere hijos, pero ella sí desea ser madre. “Estamos mediando, puede que lo tengamos, como puede que no. Lo importante es que estemos bien los dos”, dijo en una entrevista para “Lo sé Todo”, en el 2019.

Con motivo del cumpleaños de su amada el pasado 28 de septiembre de 2021, Diego dejó ver cuánto amor guarda por Laura, a quien describió como una “mujer tranquila y súper inteligentísima” con la que sabe mediar en todos los asuntos de sus días.

“¡Feliz vida negrita bella! Gracias por cada segundo de amor puro, por las conversaciones profundas y los abrazos eternos de los que acalambra el brazo (…) Te amo con toda mi pez”, escribió sobre una imagen en la que comparten un romántico beso en una puesta de sol en la playa.

Tras conocerse su relación, cientos de mensajes se leen en esta instantánea, y sus fans celebran el amor que se demuestran, además de la gran sorpresa que dieron a todos.

“Hermanos pecadores”; “Mira son pareja hace mucho”; “Qué sorpresa, son pareja en la vida real”; “Cuando Paula e Iván son pareja en la vida real”; “Se ven tan lindos los dos”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Todo sobre Famosos