"Don Francisco lloró": La triste despedida del chileno que era amigo de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

Esta semana fueron varios los rostros del espectáculo chileno que lloraron la partida de Rafael Konitzki, compatriota que se hizo amigo de rostros como Rafael Araneda, Marcela Vacarezza, Mario Kreutzberger y Mauricio Israel.

El matrimonio Araneda Vacarezza fue el primero que lloró la partida del hombre en sus redes sociales, justo para el día de San Valentín.

La tristeza de los Araneda Vacarezza

"Anoche (domingo 13 de febrero) me dijeron que mi compadre estaba mal. Me subí al avión y cuando aterrizo acá, ya había partido. Hemos tenido que despedir a un amigo a la distancia, con mucho impacto y dolor", señaló Rafael en un live de Instagram.

Agregó sobre el mismo tema que este 14 de febrero estaba lleno de "sentido para mí, porque para mí eso es el amor. Acompañarnos en estos momentos complejos porque es eso, la vida".

La pena de Mario Kreutzberger

Si bien el presentador de televisión Mario Kreutzberger, conocido a nivel mundial como "Don Francisco", no se refirió a la muerte de Konitzki, sí lo hizo Mauricio Israel, revelando el comportamiento que tuvo el conductor de "Sábado Gigante" al momento de despedirlo en el funeral.

"Me tomó algunos días, es que no puedo, no logro imaginar, no logro comprender que ya no estás... Tantos años, tantos momentos, tantos viajes, tantos Miami Open”, comenzó diciendo Israel al pie de una foto donde aparece con el recordado hombre.

Luego de lo anterior, reveló que "en el rezo, vi por primera vez llorar con dolor a Don Francisco”, quien también era muy cercano a Konitzki, así como su hija Vivi Kreutzberger.

“Te estoy extrañando, no sé si me voy a acostumbrar, amigos como tú, con una mano alcanza y sobra. Mi querido Ralphy Konitzki Z.L. Donde estés … Te quiero mucho", escribió por último en el posteo, que conmovió a sus seguidores.

