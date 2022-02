Mauricio Israel vuelve a Chile y asegura que todas sus deudas están pagadas: "No soy un fugitivo"

El recordado periodista Mauricio Israel anunció su regreso a los medios de comunicación tras 14 años alejado de Chile, en un programa en el que compartirá con Felipe Bianchi y Marco Sotomayor, y donde analizarán la agenda deportiva del país.

"Esto es como volver a mis raíces. Yo partí como periodista deportivo y estar en 'Círculo Central' (nombre del programa) es un 'déjà vu' muy lindo que me permite reencontrarme con el público y esa faceta mía", comentó en una entrevista con El Mercurio.

Las deudas de Israel

Israel es consciente que la imagen que tiene el público de él no es la mejor, luego de su dramática huida al extranjero, agobiado por las deudas con privados y particulares, que sumaban $500 mil dólares según el valor de la divisa en 2008 (ese monto actualmente sería equivalente a casi 400 millones de pesos chilenos).

"No fue la mejor decisión haberme ido del país, pero ya solucioné mis problemas hace mucho tiempo y en Chile tengo que seguir demostrando que no soy un fugitivo", sentenció.

En la conversación, aclaró que una parte importante de dicho monto "se pagó cuando se remató mi casa en La Dehesa. El resto era con instituciones financieras que tuve que pactar y con Macarena Venegas, a la que le debía el servicio de divorcio con Carolina Breteahuer, mi exmujer, pero también eso ya se pagó".

El comunicador estuvo viviendo durante estos 14 años entre Israel y Estados Unidos, pese a tener todos sus problemas financieros solucionados en Chile.

Mauricio Israel en Mega

¿Por qué huyó de Chile?

Sobre por qué tomó esa decisión, argumentó que "las cosas se fueron dando de otra forma. Al principio además fue muy duro, el trato que yo recibí fue violento, se inventaron muchas cosas. Dijeron que yo me había casado para tener la ciudadanía israelí, que estaba sembrando papas... al final se me abrieron otras oportunidades y me fui quedando afuera".

Mauricio reafirmó que su situación legal está en regla, revelando que ha logrado sacar la ciudadanía israelí y española, y está a la espera de tener la de Estados Unidos. "Si yo hubiera tenido algún problema, no hubiera podido darme vueltas por el mundo como lo he hecho en estos años", cerró.

