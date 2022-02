Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por venta del castillo donde planeaban pasar su vejez

La historia entre Brad Pitt y Angelina Jolie parece que nunca llegará a un final feliz. Contrario a la reconciliación que anhelan los seguidores de la pareja, estos ya están determinados a seguir caminos opuestos.

Lo que en un principio fue una relación amorosa apasionada, ahora se diluye en tormentosas batallas legales. Una disputa más surgió entre la expareja: la pelea por el castillo Miraval, ubicada en el pueblo Correns, en la zona sureste de Francia.

La magnífica propiedad consta de 35 habitaciones y en ella hay un viñedo, administrado por Brad Pitt, que se ha convertido en un negocio multimillonario. ¿Qué pasó entre la pareja y qué tiene que ver la mansión? Para entender es preciso dar un salto al pasado.

Dentro de los acuerdos que establecieron Pitt y Jolie tras el divorcio estaban que no podían vender su parte de la propiedad sin el consentimiento del otro. El actor cumplió el pacto, pero la estrella de "Maléfica" no.

Angelina vendió su parte sin el consentimiento de él. No solo esto disgustó a Pitt, sino que la decisión de su antigua amada incluyó además venderlo al empresario ruso Yuri Shefler, quien tiene entre sus planes competir con el actor en el mercado de los vinos.

Miraval tiene un gran valor sentimental, además de monetario porque por la edificación pagaron 28,4 millones de dólares cuando la compraron en 2008. Fue el lugar donde se casaron en 2014, donde planeaban criar a sus hijos y envejecer.

Luego del divorcio, Pitt se entregó a su pasión por los vinos y se convirtió en un gran empresario en el sector, pero Jolie se mantuvo alejada.

De acuerdo con información publicada en Page Six, en la demanda la actriz argumentó que no podía dedicar tiempo y recursos a un negocio que iba en contra de sus principios, debido a que en la cabaña se producía alcohol.

