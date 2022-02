"No me miro en el espejo. No soy yo": El antes y después de Linda Evangelista tras un fallido arreglo estético

En los '90, la modelo canadiense Linda Evangelista era la reina de las pasarelas. Los diseñadores y los fotógrafos amaban trabajar con ella por sus curvas y pelo corto, atributos que fueron su sello característico.

La top model destacaba no solo por su belleza, sino también por sus exuberantes ojos claros y un elegante cuello que lucía en sus fotografías.

Entre el brillo y la elegancia de los desfiles de moda, Linda Evangelista compartió el glamour en la llamada “trinidad de oro”, junto a Naomi Campbell y Christie Turlington.

La operación que la cambió

En 2022, la realidad de la cotizada modelo cambió dramáticamente luego de realizarse un procedimiento estético conocido con el nombre de criolipólisis para retirar grasa corporal.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. El procedimiento falló. Desde entonces, Linda Evangelista transita un camino espinoso en el que debe lidiar con los traumas físicos y emocionales. "No me miro en el espejo. No soy yo”, contó en un relató en primera persona publicado en la revista People.

Los daños ocasionados en sus muslos, torso, caderas y brazos la obligaron a permanecer en casa, alejada del ojo público. Luego de pensarlo muy bien decidió contar su dramática historia y mostrar sus fotografías actuales para que otras mujeres puedan evitar la experiencia.

Linda Evangelista estuvo escondida cinco años

En las imágenes se aprecia a una mujer totalmente diferente a la que cautivó en las pasarelas durante la década de los '90. Los daños físicos y el trauma emocional detuvieron su carrera. Ahora vive avergonzada con lo ocurrido.

"Antes me encantaba estar en la pasarela. Ahora me da pavor encontrarme con alguien conocido. No puedo seguir viviendo así, escondida y avergonzada”, dijo a la revista.

Durante cinco años intentó ocultarse no sólo de las cámaras, sino también de sus amigos más cercanos, incluso no acudió a conocer a la hija de Naomi Cambell, su amiga más íntima.

El procedimiento al que se sometió la modelo canadiense es el CoolSculpting de Zeltiq, nombre comercial de la criolipólisis. La intervención se realiza para retirar grasa acumulada, pero en el caso de Evangelista hizo todo lo contrario.

“Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías para corregir”, relató.

