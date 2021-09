"Fui brutalmente desfigurada": Linda Evangelista confiesa que una cirugía estética la alejó de la vida pública

Linda Evangelista desapareció de un momento a otro del foco de las cámaras y, hasta ahora, de su propia voz se conocen las razones por las cuales tomó esta decisión hace cinco años.

Después de someterse a una operación estética, el rostro de la exmodelo cambió para siempre. Ello la ha llevado a mantenerse bajo perfil y a luchar contra un cuadro depresivo, informa The Hollywood Reporter.

La super modelo canadiense fue de las más solicitadas en la década de 1990, en importantes campañas publicitarias, pasarelas y portadas de todo el mundo.

La cirugía que desfiguró a Linda Evangelista

"Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo que prometió", manifiesta Linda Evangelista.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo, de 56 años, explica que la cirugía aumentó, en vez de disminuir, sus células grasas y la dejó “deformada permanentemente”; a pesar de que después se sometió a dos intervenciones correctivas que fueron dolorosas y fallidas.

“Me han dejado, como han descrito los medios, ‘irreconocible’. He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH, un riesgo del que no me enteré antes de someterme a los procedimientos", precisa la recordada celebridad.

Un gran golpe depresivo

Los efectos de la cirugía de Linda Evangelista no solo fueron físicos, sino también mentales pues, de acuerdo a sus declaraciones, atravesó un “ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio”.

En su publicación, asegura que en el proceso se ha convertido en “una reclusa”. Detalla que se ha cansado de vivir de esa manera y que le gustaría salir por su puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no se ve como ella era antes.

Por ello, decidió tomar acciones legales. "Con esta demanda, estoy avanzando para deshacerme de mi vergüenza y hacer pública mi historia”, contó Linda Evangelista a través de las redes sociales, donde también recibió apoyo de parte de sus seguidores.

“Siempre serás mi favorita”; “Te amo linda” y “Le diste al mundo suficiente belleza para durar un millón de vidas”, fueron algunos de los mensajes, que estuvieron llenos de emojis de corazón.

