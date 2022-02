Modo "espía" en WhatsApp: Conoce qué tan factible es este método

Este 2022 debería venir con múltiples actualizaciones para la aplicación líder en mensajería, WhatsApp. Entre ellas se incorporarían herramientas conocidas en otras plataformas, pero que serían aún más especiales.

Los rumores sobre con qué sorprenderá la red social han sido muchos en esta ocasión. Desde ahí apareció el concepto de "Modo espía", algo más asociado a una técnica que a una nueva herramienta.

Esta "técnica" si bien no existe, y no está dentro de los próximos planes de WhatsApp, existen formas de hacer que quienes usan esta red social no se percaten de que tú la estás usando.

Qué es el Modo Espía

El llamado "modo espía" es una manera de pasar desapercibido dentro de WhatsApp y, al mismo tiempo, que nadie de tus contactos pueda saber que tú estás ocupándola.

Las maneras de mantenerse oculto dentro de la app consiste básicamente en algunas configuraciones para evitar que sea visible la última hora de conexión o si viste o no los mensajes. Incluso, se puede ocultar tu nombre y fotografía de perfil para quienes no tienes añadido en tu agenda de contactos.

Cómo "activar" el Modo Espía

Al instalar WhatsApp en tu celular, la aplicación automáticamente solicita ingresar un nombre de perfil. Este no necesariamente debe ser un nombre propio, ya que también sirve cualquier palabra o emoji.

Para cambiar este nombre, solo debes acceder a las configuraciones de WhatsApp. En el caso de Android, pincha en los tres puntos que están en la parte superior derecha de la pantalla; en iPhone, selecciona el ícono de engranaje que está en la esquina izquierda inferior del celular.

Desde ahí, al hacer clic en la fotografía de perfil, abajo aparecerá el "nombre" con un lápiz, lo que significa que puedes editarlo.

Cómo ocultar la foto de perfil, el estado y la última conexión

Igualmente que en el cambio de nombre, aquí debes acceder a los ajustes de la aplicación y luego seleccionar la opción "Cuenta". El siguiente paso es entrar a "Privacidad", donde encontrarás todas las opciones que desees modificar:

Hora de última vez.

Foto de perfil.

Info (información)

Estas tres tienen las alternativas "Todos", "Mis Contactos" o "Nadie". El usuario debe escoger la que desee, según corresponda.

Además, existe la posibilidad de elegir quién ve los estados de WhatsApp: las opciones son "Mis contactos", "Mis contactos excepto..." y "Solo Compartir con...".

Si deseas que (que notifica la confirmación de lectura), puedes desactivar esta opción, pero ten claro que no podrás saber si leen tus mensajes ni podrás conocer quiénes vieron tus estados.

