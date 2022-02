"Siempre voy a estar para él": Antonella Menem entrega todo su apoyo a su tío Máximo Bolocco

Conocido es que la relación entre la familia Menem y Máximo Bolocco no es la mejor. Los hijos del exPresidente argentino ponían todo tipo de trabas cuando el primogénito de Cecilia quería visitar a su padre.

No obstante, existe una Menem que tiene bastante aprecio por el joven chileno. Se trata deAntonella, nieta Carlos Menem, cuyo padre falleció en un accidente aéreo en 1995.

La mujer de 34 años fue reconocida por los Menem siendo adulta y ha vivido situaciones complejas, muy similares a las de Máximo, quien es su tío, cuando ha querido acercarse a su familia. Por lo mismo, entiende su sentir.

"Siempre voy a estar para él"

En conversación con LUN, la argentina reconoció que "yo le empecé a escribir por Instagram a Máximo cuando él tenía 14 años. Le dije que yo era su sobrina, que me encantaría poder conocerlo, que me haría muy feliz que él me hablara porque es parte de mi familia".

"Él me contestó, después me siguió, me pasó su celular y empezamos a hablar. Le contaba mis cosas y él las suyas", reveló. Incluso, se mensajearon cuando al hijo de Bolocco lo operaron por su tumor cerebral. "Él me dijo, 'te quiero mucho y gracias por estar'", agregó.

"A Máximo lo amo"

Si bien nunca se han visto en persona, Antonella aseveró que "a Máximo lo amo", ya que para ella la familia "es lo más sagrado que puede existir. Yo estuve 26 años (desde los 7) rogando por el amor de mi familia Menem y no lo tuve, porque siempre pensaron que yo me había acercado por el tema económico, cuando no fue así".

En Argentina es la única que defiende tanto a Cecilia como Máximo, ya que de su madre también hablaron mal. En la conversación llenó de elogios a la ex Miss Universo de 1987. "Te das cuenta de lo maravillosa mujer que es cuando ves a su hijo bien educado, que no tiene maldad, ella siempre ahí con él".

Cerrando la entrevista, se dirigió directamente a Máximo. "Lamentablemente, le tocó una familia que no era la indicada, pero lo bueno es que se ve que no guarda rencor, él hace su vida. Lo mejor que puede hacer es no tener contacto con los Menem y que esté con los que realmente lo aman. Me encantaría que se diera cuenta de que siempre voy a estar para él", sentenció.

