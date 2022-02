"Me tiene muy feliz": José Antonio Neme sube la primera foto con su pareja

El conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, aprovechó San Valentín para revelar públicamente que se encuentra de lo más feliz en pareja, junto a un misterioso galán del cual no quiso revelar su identidad.

Esto, porque el animador subió una imagen a su cuenta de Instagram, en la que aparece junto al hombre que sería su pareja, disfrutando de un día de piscina para capear las altas temperaturas.

A través de las historias de la mencionada red social, el periodista posteó una selfie con él en primer plano, mientras que su novio está detrás, acostado en una silla y con su torso desnudo.

El hombre no muestra su rostro, ya que aparece con un sombrero en su cara, ya sea por querer taparse del sol o por su intención de seguir en el anonimato.

En "Mucho Gusto", durante el lunes 14 de febrero, Diana Bolocco lo molestó y le recordó las innumerables ocasiones en que él señalaba que no era una persona que creía en el amor.

"(José Antonio) tiene un doble discurso del amor, que lo reniega, que no cree y la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? A puertas cerradas disfruta del amor a concho", señaló Bolocco, quien también aprovechó de elogiar el físico de la pareja de Neme: "qué buen six pack (abdomen) tiene".

José Antonio respondió: "le mando un saludo a él que lo quiero mucho. Me tiene muy feliz, se lo digo todos los días y que tomamos una decisión importante".

Hace unos meses, en una conversación con la actriz Teresita Reyes, el periodista explicó que no daría nunca a conocer la identidad de su novio, ya que "no es chileno y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer".

