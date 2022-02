"Cada quien tiene su vida": La dura confesión del hermano de Luis Miguel sobre su relación

Como parte del lanzamiento de Basteri Collection, el hermano de Luis Miguel reapareció y habló del homenaje que finalmente preparó para su madre con una línea de ropa.

En medio de la entrevista, Alejandro Basteri confirmó el distanciamiento que existe entre los hermanos, dejando claro que hay amor y respeto.

En una conversación en exclusiva con la periodista Pati Chapoy para Ventaneando, el empresario abrió su corazón y reveló algunos sentimientos que guardaba muy ocultos y que la producción de la teleserie de su hermano sacó a flote.

Orgulloso de lo logrado, compartió su visión de los grandes diseños que representan la memoria de la mujer que le dio la vida y a quien siempre llevará en sus recuerdos: Marcela Basteri.

Los recuerdos de Alejandro Basteri sobre su madre

En un proyecto que dio a luz en los primeros diseños en diciembre 2021, producto de las pausas obligadas por la pandemia, Alejandro Basteri ya tiene el resultado de esta primera colección.

“Cuando empecé a vincular la memoria, empecé con la idea de hacer algo honorífico de mi mamá, que repito es a quien le debo la vida. Decidimos hacer algo especial y, como se debía, por lo que decidimos que fuera la ropa y sus diseños”, dijo al explicar cómo nació la marca.

Confesó que la producción de Netflix, “Luis Miguel, la serie”, sacó a flote sus recuerdos “ocultos y bloqueados”. Mencionó que a “diferencia de otras personas que representan grandes marcas, él sí sabe coser”; tarea que aprendió al permanecer junto a su madre durante toda su infancia, detalló la revista Hola.

El enigma de la desaparición de su madre

La desaparición de Marcela Basteri sigue siendo un total misterio, del que solo sus hijos conocen lo qué pasó con su paradero. Esto resulta un tabú para la familia y aunque son muchas las especulaciones, no hay evidencias si murió o continúa con vida.

“Yo viví desde los 14 años solo. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de casa lo aprendí. Hasta soy mecánico... Estudié dirección de cinematografía, multimedia, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo”, explicó con gran simpatía y una sonrisa a flor de labios.

Pese a todas las especulaciones y rumores que hablan del enfrentamiento con Luis Miguel por la creación y registro de la marca Basteri, Alejandro afirmó que sus hermanos sí están involucrados en la firma de alguna forma.

“Si, sí están (involucrados) de cierta manera moralmente. Ellos tienen la apertura total, porque obviamente son mis hermanos. Cuando hice la marca, el tema de logotipo tiene las dobles B y en el medio incorporé la H de hermanos”, sostuvo de forma tajante.

La distancia mantiene separados a los hermanos de Luis Miguel

“No tenemos 15 años, cada quien tiene una vida. Nos respetamos mucho, somos una familia pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos. Siempre los voy a amar, a querer y respetar”, aseguró al referirse a la relación que lleva con “El Sol de América” y su hermano menor Sergio.

"¿Se ven seguidos o no?", fue la pregunta de Chapoy a la que Alejandro no evadió, pero de la que contestó de forma muy parca. “Intentamos, no tenemos 20 años”, reiteró utilizando la misma frase con la que se excusó para responder al distanciamiento que existe entre los tres hermanos.

Se negó a revelar el paradero de Sergio, el menor de los Gallego Basteri. “Somos como de mundo. Estamos en un lado, estamos en otro. No te podría decir, porque somos como misteriosos”, dijo sonriendo al ocultar si está en España o no.

Sobre su madre, atinó a mencionar que no es un negocio lo del lanzamiento de la colección, sino un homenaje real y el resultado del amor y de los recuerdos que sienten por ella.

“Yo hablo por mí, yo no soy el vocero de ninguno de mis dos hermanos. Los amo y los adoro, yo hablo por mí”, confesó al mencionar cómo logra vivir con el recuerdo de su progenitora, después de disfrutar una infancia muy cercana.

