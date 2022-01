¿Luis Miguel está en bancarrota? Esto dice un amigo del cantante sobre la fortuna que cobró por su serie de Netflix

El misterio caracteriza la vida de Luis Miguel. El astro de la música mexicana se encuentra alejado de los escenarios, pero su trayectoria artística continúa dando de qué hablar. Y ante los nuevos rumores de que volvió a despilfarrar la fortuna que logró a través de su bioserie de Netflix, una fuente aseguró que no es cierto.

Una vida llena de lujos y no saber administrar sus finanzas fue parte de las consecuencias que logró el cantante en una época en que vivió la bancarrota, tras perder la fortuna lograda con su fama.

Sin embargo, la vida y unos buenos amigos le proporcionaron la posibilidad de volver a levantarse económicamente, con "Luis Miguel, la serie" llevada a la pantalla chica por el grande del streaming.

Empresario desmiente problemas financieros del cantante

Desde el programa de TV Azteca, “Ventaneando” el empresario mexicano Carlos Bremer se encargó de aclarar las especulaciones que nuevamente rondan en torno a la vida de Luis Miguel.

Siendo parte del apoyo empresarial que impulsó el rescate financiero del intérprete de “Cuando calienta el sol”, tiene la potestad de hablar de la actual situación económica del artista.

Lejos de estar en los mismos aprietos del pasado, el millonario empresario explicó que el cantante logró cancelar sus deudas y disfrutar nuevamente de una fortuna.

La exitosa serie que provocó tanta polémica en el mundo del espectáculo en el país azteca, por lo controversial de la ficción contada en su historia, generó unas ganancias estimadas en 35 millones de dólares para Luis Miguel.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió a sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es (...) resucitó sus canciones, que es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto”, detalló.

El empresario, que también apoya la carrera del boxeador Canelo, defendió a Luis Miguel dejando claro que “siempre será su amigo, siempre lo cuidaré”. Los éxitos del artista de inigualable calidad vocal son para Bremer un gran legado para su país.

“Para mi es alguien que le ha dado a México tanto y no me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”, dijo de manera incondicional al referirse a su amistad con la súper estrella de 51 años.

La lesión del oído de Luis Miguel

Tal como se mostró en unas escenas de la pasada temporada de “Luis Miguel, la serie”, el diagnóstico de tinnitus, que generó problemas en su oído, lo confirmó su amigo Bremer al precisar que esa lesión le impedía cantar, recordó la revista People en Español.

Sin embargo, reiterando el gran talento que ha demostrado en su vida artística volvió para confirmar lo grande que es como un cantante de inquebrantable talento.

"Él no podía cantar porque tiene un problema en el oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde él es grande”, contó.

