La conmovedora reacción de Shakira junto a sus hijos a la canción que le dedicó Carlos Vives: "Es el mejor regalo"

Shakira nunca olvidará su cumpleaños número 45, después del espectacular regalo que su amigo Carlos Vives preparó para ella. El cantante homenajeó a la colombiana con un tema que compuso exclusivamente para ella, y la intérprete tuvo una conmovedora reacción junto a sus hijos.

Para nadie es un secreto la excelente relación que tiene con el cantautor de “La Bicicleta” y, en una nueva celebración para la artista, la sorprendió con una muestra de inmenso cariño y admiración por quien ha dejado en alto el nombre de su país.

Y con un video, la esposa de Gerard Piqué quiso grabar su sincero agradecimiento, en el que se le vio emocionada compartiendo con sus pequeños.

Todo sobre Shakira

Así reaccionó Shakira a la canción “Currambera” de Carlos Vives

Carlos Vives selló los lazos de fraternidad y amistad con Shakira a través de un obsequio musical: desveló la sorpresa en una videollamada que le hizo con motivo de su nuevo cumpleaños.

Luego de felicitarla, le hizo entrega del video de su nueva canción titulada “Currambera”, melodía que compuso para ella en cada línea, apuntó el portal de la revista Semana.

Llena de emociones, la súper estrella no contuvo la emoción y las lágrimas salieron, mientras dejaba constancia del significado de este detalle. “Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Te agradezco tanto de verdad, no me merezco esto. Gracias por homenajear a mi tierra, a mi papá y a la mujer barranquillera”, se le escucha decir en pleno diálogo con el carismático artista.

Y la nacida en Barranquilla quiso reflejar su agradecimiento especial hacia su amigo, y para eso grabó un clip junto a sus hijos en el que desbordó muchos sentimientos.

“Shakira, Milan, Sasha. Video reacción 'Currambera'”, es el título que le dio al video en que se aprecia junto a sus pequeños desde su lujoso salón de música, decorado totalmente en blanco y estilo minimalista.

Los consentidos de la casa se vieron contagiados por la emoción de su madre, quien una vez más se vio amorosa con sus chicos. “Ay, qué linda”, detalló el hermano menor con una gran sonrisa, refiriéndose a una de las niñas que actuaron en el video del tema.

Vives tocó muchos aspectos de la vida pasada de Shakira, con lo que la conmovió en grande. Hizo referencia a su mamá con un poema que ella le escribió y, además, recordó a su papá escribiendo en una vieja máquina de escribir.

Pero fue en el momento en que veía a las niñas que bailaban en el Carnaval de Barranquilla y recordaban sus días en el colegio, en el que tuvo una inesperada reacción que sorprendió a sus fans.

“¡Qué alegres son las barranquilleras! ¿Viste cómo se ríen?", le pregunta mirando a Milan. “Ríen así, con todos los dientes. Cuando crezcan tienen que escoger una novia de Barranquilla. Son muy alegres”, dijo, mientras los besaba tiernamente a los dos.

Esa fue la petición de la cantante para sus hijos, deslumbrada con su merecido homenaje, el que vio con ojos de amor a su tierra y a su gente.

“¡Está chulísimo!. ¿Te ha gustado?”, preguntó a sus hijos al terminar el videoclip y chocando las manos con sus pequeños en señal de completa satisfacción por lo visto.

Los menores expresaron su alegría al ver a su abuelo en el regalo a su mamá, y le hicieron saber que fue una de las partes que más les agradó.

Miles de comentarios se ganó la cantante con este regalo y el momento especial compartido con sus hijos, mostrándoles lo que es su país, sus tradiciones y costumbres.

Todo sobre Famosos