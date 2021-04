A los 91 años de edad murió el papá del cantante colombiano Carlos Vives, Luis Aurelio Vives Echeverría, rodeado de sus seres queridos en la ciudad de Santa Marta. Ahora, el cantante ha tomado sus redes sociales para dedicarle un último adiós a su progenitor.

Según reseñó el diario El País de Cali, Luis Aurelio Vives tenía problemas de salud ocasionados por su avanzada edad y se encontraba recibiendo atención médica en su casa, donde falleció la mañana del 5 de abril de 2021.

“Ya no hablaba y estaba bastante achacado. Haremos los estudios correspondientes para establecer las causas exactas de su deceso”, explicó Juan Enrique Vives, otro de sus hijos, quien además admitió que existe la posibilidad de que la muerte de su padre pueda estar relacionada al Covid-19.

Durante la mayor parte de su vida, Luis Aurelio Vives vivió en Santa Marta, Colombia, donde ejerció como médico otorrinolaringólogo y fue muy reconocido en la ciudad por sus aportes , según informó la revista People.

El homenaje de Carlos Vives a su papá

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos”, escribió el cantautor Carlos Vives sobre su padre desde su perfil de Instagram, donde le dedicó un conmovedor mensaje de despedida acompañado de varias fotografías y recuerdos.

“Tan es así que hasta el último día, sus amigos más cercanos lo seguían llamando el 'Nene Chu'. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez”, expresó el músico de 59 años.

"Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo... Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado", agregó Vives, refiriéndose a la distancia que hubo alguna vez entre él y su padre.

Y finalizó desconsolado: “Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”.

