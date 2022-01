"Qué romanticismo, no lo puedo creer": Michelle Adam le lanza un beso a su novio en pleno noticiero

La meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, se mostró de lo más enamorada en pleno noticiero, enviándole un tierno saludo a su pareja Marcelo Ortiz.

Mientras daba el informe del tiempo en la edición matutina de este 18 de enero, comenzó a sonar una romántica canción, la cual dio el ambiente perfecto para el mensaje que le dedicó a Marcelo.

"Qué romanticismo, no lo puedo creer", fue lo primero que dijo Adam al escuchar los acordes de "Hasta que me olvides", de Luis Miguel.

"¿Quieres dedicar algo?", le preguntó Priscilla Vargas a la meteoróloga, recibiendo como respuesta: "¿Yo? Sí po', Marcelito, un besito". Tras decir eso, se llevó su mano a la boca y luego la movió en el aire, en señal de que le estaba lanzando un beso a su novio a la distancia.

Entre risas, Vargas señaló que "¿para qué le preguntan, si saben cómo se pone?", frase con la que coincidió Michelle, quien luego procedió a leer lo que quedaba del informe.

Michelle y Marcelo Ortiz

Michelle Adam desde hace un par de años se encuentra en pareja junto a Marcelo Ortiz, un empresario alejado del mundo de la televisión, tras su separación con el padre de sus hijos.

"Uno tiene que sentirse tranquila, estar bien, pasar todo el proceso que tiene que pasar y darse una oportunidad. Cuando las cosas se dan, se dan", comentó sobre su romance con Ortiz en “Mucho Gusto” semanas atrás.

Con él ha iniciado una relación de pareja que se sostiene en la confianza y la comunicación. "Cuando hay alguna cosita que no te guste de la otra, conversar. Yo antes cometía el error de no decir las cosas y me las guardaba", afirmó.

