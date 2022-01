"Qué ternura": Cecilia Bolocco recibe inesperada llamada en pleno live de Instagram

Los lives de Instagram de Cecilia Bolocco no paran de generar interés en sus seguidores, ya que la ex Miss Universo ha logrado cautivar con su espontaneidad y simpatía.

En esta oportunidad, la conductora de televisión hizo una muestra de su colección de ropa y perfumes para este verano, sin embargo, en plena transmisión, recibió una llamada inesperada que sorprendió tanto a ella como a quienes la seguían en vivo.

Una llamada inesperada

"Qué ternura, me está llamando mi mamá", expresó con alegría Bolocco, cuando se percató que su celular estaba sonando en plena transmisión, al mismo tiempo que mostraba la pantalla del teléfono para demostrar que era su madre.

"Mamita, preciosa, ¿aló?", preguntó Cecilia. Desde el otro lado respondió su progenitora, Rose Marie Fonck, comenzando así un diálogo entre ambas.

"El examen tuyo, ¿bien también?", le consultó su mamá, sobre unos estudios médicos que se realizó Cecilia, a lo que la exanimadora de "Viva el Lunes" respondió: "Sí, todo perfecto".

Posteriormente quedó de comunicarse con ella "en un ratito", sin embargo, Cecilia lamentó que su madre no comprenda el mundo de las redes sociales, ya que no le permite verla en estas nuevas plataformas.

"No me puede ver por Instagram, porque no sabe cómo hacerlo", indicó mientras continuaba con la transmisión .

