"Pensaba que hasta aquí no más llegué": Hernán Calderón reflexiona tras 73 días internado por coronavirus

73 fueron los días que estuvo internado en la clínica el abogado Hernán Calderón Salinas, papá de Kel y Nano Calderón, tras haber contraído coronavirus y, además, otras enfermedades dentro del mismo recinto al estar hospitalizado.

El profesional hizo memoria con LUN, recordando que el 18 de octubre de 2021 comenzó con los síntomas del Covid-19, los cuales se fueron incrementando a medida que pasaron los días. "Mi hija Kel me notó muy mal el 23 de octubre y fuimos a la clínica. Me intubaron de inmediato cuando llegué y desde ahí ya no me acuerdo de nada", indicó de entrada.

"Miraba a Kel, siempre ahí conmigo"

"De lo que me han contado y recuerdo un poquito, porque estuve muy sedado, es que me hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuve cinco días. También me daban vueltas en la cama. Me tuvieron boca abajo muchos días, después me ponían de espalda y no funcionaba, no respiraba mejor. Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98% en contra", ahondó.

Calderón se aferró al 2% de opciones que tenía para sobrevivir, y pudo sobreponerse al coronavirus. Sin embargo, cuando ya se había recuperado, en el recinto médico le dio una neumonía y una infección a la sangre producto de un virus intrahospitalario.

"Pensaba 'hasta aquí no más llegué'. Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte, si tenía las tres dosis; la última me la había puesto hace dos meses. También miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo", reflexionó.

Kel junto a Francisca, la hija de Calderón que tuvo en su primer matrimonio, fueron el pilar fundamental en la recuperación de Hernán, ya que se encargaron de darle ánimo y acompañarlo en los momentos más complejos. "Me alegraron los días en la clínica, celebramos Navidad y Año Nuevo en la habitación", reveló.

Entre las secuelas que le dejó el Covid-19, el abogado confiesa que actualmente bajó casi 15 kilos tras su hospitalización, perdiendo mucha masa muscular. A nivel cognitivo, olvidó algunas cosas, sobre todo las que comenzaron desde su internación. "Si no me las cuentan, ni me entero", cerró.

