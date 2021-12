"No soy un delincuente": El novio de Natti Natasha cuenta su versión tras ser declarado culpable por posesión de armas

El rostro de Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, reflejó los resultados adversos a su salida del Tribunal Federal de Puerto Rico. Los doce integrantes del jurado declararon culpable al novio de Natti Natasha por dos cargos federales por posesión de armas.

En el proceso legar estuvo acompañado por su novia Natti Natasha y sus tres hijos, quienes llegaron a la sede del juzgado para brindar su apoyo.

Aunque sabía a lo que se enfrentaba, Raphy Pina, de 43 años, prefirió no aceptar la oferta de declararse culpable y decidió ir a un juicio en el que perdió. El juez Francisco Besosa dará a conocer la sentencia el 1 de abril del 2022.

El contundente mensaje del novio de Natti Natasha

Desde su residencia en Puerto Rico, el productor musical tomó las redes para enviar un contundente mensaje a sus fans.

“Toda mi vida he tenido tropiezos, pruebas y situaciones que he superado con valentía, con pasión, fuerza”, dijo al recordar los sucesos que enfrentó en el pasado cuando le quemaron los estudios, el tiroteo de sus oficinas y robos en su residencia.

Confesó que ante todas esas situaciones, ha llorado y como todo ser humano reconoció que “cometió errores”. Recordó que a los 20 años se inició en el mundo del espectáculo levantando la empresa que fundó su padre, Pina Récords, después de la muerte de su progenitor.

"No soy perfecto": Raphy Pina

“He cometido fallas, no soy perfecto”, dijo al mencionar que por años ha sido atacado. “Quiero que sepan que por muchos años he sido investigado como si fuera narcotraficante, lavador de dinero, como si tuviera 'ganga' o transportara drogas en aviones, en maletas. Y mirando los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso”, explicó.

En un discurso en el que se mostró contundente en su defensa, afirmó que fue acusado por “dos pistolas”, por lo que reconoció que perdió en esta primera prueba.

“Me defendí y perdí la primera batalla, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome. Es una batalla larga, y no rendirse es la situación. Para mi es una victoria, porque el Gobierno sabe que no soy un narcotraficante y que mi dinero es legal, me he ganado todo esto jo......”.

Dentro de su plática tuvo un momento de especial reconocimiento a su amigo, el cantante Daddy Yankee y a su familia. “Agradezco ese escudo y la pasión que has puesto, junto a tu esposa”.

Para finalizar, reiteró que es un "guerrero de Dios" y ha tenido que superar todas sus pruebas. Y en su defensa fue enfático una vez más: “Yo no soy un delincuente, ni le hago daño a nadie. Vivo con mi familia, mi público me ve las 24 horas. Nadie ha visto que tengo vínculos con personas extrañas”.

“No tengo porque bajar la cabeza”, dijo al manifestar que enfrentará todo lo que resta por su defensa.

El productor musical pasará la Navidad junto a sus seres queridos y así lo confirmó mientras culminaba su comunicado, mostrando a sus hijos a su alrededor en la habitación donde grabó el clip.

