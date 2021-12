"Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos": ¿De qué enfermedad murió el cantante de Il Divo?

Carlos Marín murió a sus 53 años de edad, dejando atónitos a todos sus seguidores en el mundo del entretenimiento. El cantante de Il Divo se enfrentó a un complicado cuadro de Covid-19 que lo mantuvo hospitalizado durante sus últimos días.

Hasta inicios del mes de diciembre, el músico parecía muy activo en sus redes sociales, donde promocionó las próximas presentaciones de la agrupación. Pocos días antes de su ingreso al hospital, anunciaron su retiro de los escenarios hasta el próximo año a causa de una enfermedad.

El barítono estuvo intubado, bajo un coma inducido, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Reino Unido. Su estado era grave, a pesar de que sus órganos permanecían funcionando.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, escribió la cuenta oficial de Il Divo, a través de Twitter.

El mensaje estuvo acompañado por una foto del intérprete nacido en Alemania y criado en España, con un traje formal negro y camisa blanca. La gráfica mostraba al cantante con una sonrisa.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

“Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor David, Sebastien y Urs”, añadió el equipo.

A pesar de estar inmunizado contra el Covid-19, Carlos Marín murió tras dar positivo por coronavirus. “Ayer el cantante no respondía a sus mensajes. También nos ha dicho que Carlos fue vacunado contra Covid en México”, expresa Daily Mail, de acuerdo a lo reseñado por el programa Corazón, de TVE.

No se revelaron más detalles sobre el tipo de vacunas o la cantidad de inyecciones que recibió, pero en territorio mexicano se aplican los fármacos de AstraZeneca y Pfizer mayoritariamente. También hay quienes se inyectan con opciones rusas y chinas.

Muchos artistas mostraron su conmoción por la pérdida de Carlos Marín, quien desde que inició como cantante de Il Divo, en 2003, logró vender más de 30 millones de copias alrededor del mundo. La banda de pop-ópera fue creada por el agente de talentos Simon Cowell.

“Estoy devastado porque Carlos Marín ha fallecido. Amaba la vida. Le encantaba actuar y siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día. Descansa en paz Carlos. Te extrañaré”, publicó Cowell en su Twitter.

I am finding this so difficult to put into words how I feel right now. I am devastated Carlos Marin has passed away. He loved life. He loved performing and always had so much appreciation towards the fans who supported the group from day 1. Rest in peace Carlos. I will miss you.