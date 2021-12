Integrante de Il Divo se encuentra hospitalizado bajo coma inducido: Esto es todo lo que sabe hasta ahora

Los fanáticos del cuarteto español Il Divo están sorprendidos luego de que se conociera que Carlos Marín, uno de sus integrantes, se encuentra entubado y en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Reino Unido.

Hasta ahora se desconoce la causa que llevó al cantante a ser hospitalizado de emergencia, pero se encuentra en un estado grave, a pesar de que todos sus órganos están en pleno funcionamiento, reseñó El Español.

El diario también señala que se encuentra recibiendo oxígeno y bajo vigilancia médica. Hasta el pasado 6 de diciembre, el cantante se mantenía muy activo en las redes sociales. De hecho, a través de su cuenta de Instagram promocionó lo que serían las próximas presentaciones de la agrupación vocal.

El estado delicado de Carlos Marín también fue confirmado en la cuenta oficial de Il Divo en Twitter.

“Nuestro querido amigo y socio Carlos está en el hospital. Esperamos y oramos por una pronta recuperación”, dice el corto mensaje que fue publicado el pasado 16 de diciembre.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery.

La agrupación también había anunciado el pasado 10 de diciembre, pocos días antes de la hospitalización de Marín, que se retiraría de los escenarios hasta el próximo año.

“Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes para la gira de Il Divo en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo lamenta profundamente a sus fans, pero esperamos volver a la carretera en el nuevo año y verlos a todos en el que corre hasta la próxima Navidad”, se lee en otro tweet.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.